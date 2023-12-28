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68-летний водитель сбил женщину с малолетним ребенком в Рубцовске

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68-летний водитель сбил женщину с малолетним ребенком в Рубцовске

Проводится проверка.

Источник фото: Инцидент Рубцовск

Утром 28 декабря на проспекте Ленина в Рубцовске 68-летний водитель сбил женщину с трехлетним ребенком.

Сообщается, что пешеходы передвигались по нерегулируемому пешеходному переходу, где и попали под колеса «Джили МК Крос».

Пострадавшим матери и сыну оказывается медицинская помощь. Прокуратура Алтайского края начала проверку причин и условий, способствовавших происшествию.

Взято отсюда.

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