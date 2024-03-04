7 человек погибло и 54 пострадало в ДТП за неделю в Алтайском крае

В общей сложности сотрудники ГИБДД за минувшие семь дней выявили 5769 нарушений ПДД
Разбитая машина / Фото: unsplash.com
В Алтайском крае за прошедшую неделю произошло 42 ДТП, в которых погибло 7 человек и 52 взрослых и 2 ребенка пострадали.
Как сообщили в ГИБДД региона, основными причинами этих аварий стали нарушение правил проезда пешеходного перехода, выезд на встречную полосу и несоответствие скорости условиям движения.
В общей сложности с 26 февраля по 3 марта в крае выявили 5769 нарушений ПДД. 132 водителя при этом были пьяны, а 21 из них сел за руль в таком виде повторно.
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