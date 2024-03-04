реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

7 человек погибло и 54 пострадало в ДТП за неделю в Алтайском крае

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В общей сложности сотрудники ГИБДД за минувшие семь дней выявили 5769 нарушений ПДД

7 человек погибло и 54 пострадало в ДТП за неделю в Алтайском крае

Разбитая машина / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае за прошедшую неделю произошло 42 ДТП, в которых погибло 7 человек и 52 взрослых и 2 ребенка пострадали.

Как сообщили в ГИБДД региона, основными причинами этих аварий стали нарушение правил проезда пешеходного перехода, выезд на встречную полосу и  несоответствие скорости условиям движения.

В общей сложности с 26 февраля по 3 марта в крае выявили 5769 нарушений ПДД. 132 водителя при этом были пьяны, а 21 из них сел за руль в таком виде повторно.

новости Алтайский

Источник

горняк22 телеграм
Путешествие в Абхазию в межсезонье: что посмотреть и приобрести. Фоторепортаж

Путешествие в Абхазию в межсезонье: что посмотреть и приобрести. Фоторепортаж

Среднегодовая температура в стране составляет +15 градусов и делает здесь…

Узнать больше
Рубцовский драматический театр готовит спектакль для юных рубцовчан

Рубцовский драматический театр готовит спектакль для юных рубцовчан

Артисты Рубцовского драматического театра готовят для юных зрителей спектакль «Малыш…

Узнать больше
Рубцовские фехтовальщики стабильно побеждают на региональных турнирах

Рубцовские фехтовальщики стабильно побеждают на региональных турнирах

Фото: Сармен Оганесян 2 марта, в барнаульском клубе «Абсолют» проходил…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp