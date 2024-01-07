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7 января в Алтайском крае похолодает и пойдет небольшой снег

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7 января в Алтайском крае похолодает и пойдет небольшой снег

В Алтайском крае 7 января немного похолодает. Однако продолжит идти снег и дуть порывистый ветер.

По информации Алтайского ЦГМС, в регионе 7 января ожидается -8,-13 гр., по югу местами -1,-6 гр. Переменная облачность. В большинстве районов небольшой снег. Ветер юго-западный 2–7 м/с, с порывами до 12 м/с.

Ночная температура составит -11,-16 гр., по северу местами -18,-23 гр.

В Барнауле синоптики обещают днем -9,-11 гр., ночью -14,-16 гр. В начале дня небольшой снег.

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Взято отсюда.

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