7 января в п. Бельмесево пройдут ралли-трофи!

Стартовать будут команды из двух любых ПОЛНОПРИВОДНЫХ авто. Деления на классы не будет.

Сбор в 9:00

Старт в 10:00

Финиш в 16:00

ВЗЯТИЕ ТОЧЕК ТРАДИЦИОННОЕ – НОГА НА ПЛАНШЕТЕ С ТОЧКОЙ и РУКА НА АВТОМОБИЛЕ!!!

Больше 30 точек в снежном плену, которые необходимо найти по навигатору и сориентироваться на местности, собственная интуиция и куча людей в экипаже поможет тебе победить.

На финише всех участников мероприятия будет ждать горячий обед.

Дипломы получат все участники до 10 места.

Координаты старта для телефона: N 53.204017° E 83.727506°

Координаты старта для навигатора: N 53°12.241′ E 83°43.650′

Записаться можно по телефону: 8-983-170-20-23

Подробности в группе “Алтай4х4”

Взято отсюда.

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