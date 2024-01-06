7 января в п. Бельмесево пройдут ралли-трофи!

Стартовать будут команды из двух любых ПОЛНОПРИВОДНЫХ авто. Деления на классы не будет.
Сбор в 9:00
Старт в 10:00
Финиш в 16:00
ВЗЯТИЕ ТОЧЕК ТРАДИЦИОННОЕ – НОГА НА ПЛАНШЕТЕ С ТОЧКОЙ и РУКА НА АВТОМОБИЛЕ!!!
Больше 30 точек в снежном плену, которые необходимо найти по навигатору и сориентироваться на местности, собственная интуиция и куча людей в экипаже поможет тебе победить.
На финише всех участников мероприятия будет ждать горячий обед.
Дипломы получат все участники до 10 места.
Координаты старта для телефона: N 53.204017° E 83.727506°
Координаты старта для навигатора: N 53°12.241′ E 83°43.650′
Записаться можно по телефону: 8-983-170-20-23
Подробности в группе “Алтай4х4”
Взято отсюда.
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