7 марта Алтайский дом народного творчества отметит 85-летие

Изучаем календарь на неделю с 4 по 10 марта.

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Начнём с разговора о здоровье. 4 марта – Всемирный день борьбы с ожирением. По данным Всемирной организации здравоохранения, почти у 40% взрослого населения планеты – избыточный вес.

5 марта – День выключенных гаджетов. Праздник, отмечать который с каждым годом всё сложнее.

6 марта в нескольких странах мира празднуют День зубного врача, в память о событии 1790 года. Тогда американский врач Джон Гринвуд изобрёл стоматологический бор.

Восьмого марта встречаем «праздник девочек и мам». Так в детских садах порой называют Международный женский день.

Завершится неделя Днём архивов в отечественном календаре. В этот день в 1720 году Пётр I подписал «Генеральный регламент или Устав». Он, в частности, ввёл во всех государственных органах власти архивы и должность «актуариуса», то есть архивариуса.

В исторической части заметок говорим об истории и традиции. 10 марта 1564 года, по велению Ивана Грозного и с благословения митрополита Макария, вышла первая русская точно датированная книга «Апостол». Для первого печатного издания «Апостол» выбрали неслучайно. Этот текст использовали для обучения духовенства. В книге 267 листов, на каждой странице по 25 строк. Отпечатанная Иваном Фёдоровым и Петром Мстиславцем книга стала образцом для последующих изданий. Исследователи до сих пор не нашли в «Апостоле» ни одной опечатки.

5 марта 1914 года в Петербурге, в благотворительном Скобелевском комитете открыли Военно-кинематографический отдел. В марте 1918 отдел национализировали, а к 1934 году, после множества переименований, он стал фабрикой «Ленфильм». Кстати, первый звуковой фильм фабрики – лента «Одна». Историю о молодой учительнице, приехавшей работать в маленькое село, снимали в Горном Алтае.

7 марта 85-летие отметит Алтайский государственный Дом народного творчества.

Далее цитата недели. «Все борются с плесенью, хотя надо бороться с сыростью». 6 марта 1934 года в Одессе родился писатель и актёр Михаил Маньевич, известный читателям, слушателям и зрителям как Михаил Жванецкий.

И ещё две даты. 5 марта 1931 года родилась певица Тамара Миансарова, а 10 марта 1926 – это день рождения композитора Александра Зацепина.

Источник фото: АГДНТ.

Мария Рудакова

Взято отсюда.

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