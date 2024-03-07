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7 марта отмечают День тюльпанов

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7 марта отмечают День тюльпанов

Эти весенние цветы считают символ счастья и любви.

Тюльпаны – одни из самых популярных цветов, которые 8 марта дарят женщинам в России, поэтому их начинают покупать уже 7 марта. Тюльпан — это недорогой цветок, который легко переносит транспортировку, в преддверии праздника его сотнями тонн доставляют в российские города из Нидерландов.

Родиной тюльпанов ошибочно считают Голландию, однако впервые его начали выращивать в Турции.

Нынешней весной тысяч тюльпанов расцветут на барнаульских клумбах. Осенью в Барнауле посадили 75 тысяч тюльпанов, которые к майским праздникам украсят более 30 цветников на главных улицах города, в скверах и на площадях. Для посадки было выбрано 18 сортов с крепкими цветоносами, устойчивыми к морозам и болезням.

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Взято отсюда.

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