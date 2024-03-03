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7 млн рублей потратили барнаульцы на продуктовых ярмарках 2 марта

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Цена на них ниже, чем в магазинах

7 млн рублей потратили барнаульцы на продуктовых ярмарках 2 марта

Продовольственная ярмарка / Фото: мэрия Барнаула

2 марта в Барнауле стартовал сезон продуктовых ярмарок. В этот день они прошли во всех районах города, а их товарооборот составил около 7 млн рублей при 7 тысячах посетителей, сообщили в мэрии.

Наибольшим спросом у покупателей пользовались мясо, мясные полуфабрикаты, рыба, колбасные изделия, мясные копчености, а также овощи и фрукты.

“По результатам проводимого мониторинга цены на продовольственных ярмарках в Барнауле в среднем ниже на 20,55%, чем в торговых сетях, и на 22,85% – чем на рынках города. Такой уровень цен достигается за счет привлечения фермерских хозяйств, товаропроизводителей и оптовых предприятий, которые осуществляют продажу своей продукции без посредников, с минимальной торговой надбавкой”, – говорится в сообщении.

Всего в 2024 году ярмарки планируют провести 19 раз. Следующие намечены на 23 марта.

Горняк22

Источник

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