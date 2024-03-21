7 простых правил, которые позволят отметить 100-летний юбилей

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21 марта 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. 7 секретов японского долголетия. Не переедайте. Окинава – остров, на котором проживает наибольшее количество японских долгожителей. Их ИМТ колеблется в пределах 18-22. В США этот показатель составляет 26-27.

Правила питания стройных японцев просты: маленькие порции, 7 видов овощей и фруктов в день, отсутствие в рационе белого сахара. Кроме того, меню включает в себя водоросли, рыбу, тофу, ростки сои, злаки, фасоль и перец.

Тренируйте мозг. Есть такой термин – “кардиоцеребральное неравноправие”. В определенном возрасте мы начинаем уделять больше внимания сердечно-сосудистой системе, игнорируя состояние мозга – ведь он не шлет нам сигналов в виде боли и дискомфорта.

Тем не менее, наукой доказано, что именно в мозге возникают нарушения, вызывающие старение личности. Поддерживайте активную работу мозга – читайте, изучайте что-то новое, решайте кроссворды, и качество вашей жизни с годами не будет разочаровывать.

Больше двигайтесь. Жители деревни Охими, чей средний возраст составляет почти 100 лет, встают в 5 утра и сразу начинают работать по дому и в огороде. Если у вас нет огорода, просто откажитесь от “благ цивилизации” вроде лифта и транспорта – по крайней мере, если пешком до места назначения можно дойти за 30-40 минут.

Вырабатывайте стрессоустойчивость. Как гласит японская пословица: “если ты упал 7 раз, встань восемь”. Умение достойно встречать испытания судьбы, сохранять спокойствие и присутствие духа, не таская за собой годами “чемоданы” негатива, помогает продлить жизнь и серьезно повысить ее качество.

Ешьте антиоксиданты. Главный враг нашего тела – свободные радикалы. Они вызывают старение клеток и запускают механизм онкологических заболеваний.

Антиоксиданты, в свою очередь, нейтрализуют их действие, продлевают молодость и служат профилактикой рака. В числе лучших антиоксидантов – зеленый чай, черный шоколад, черника и малина, орехи, артишок, свекла, бобовые, шпинат.

Икигаи – найдите смысл и цель жизни. Эта японская философия гласит, что если человек нашел свое истинное предназначение и следует ему, то он проживет активную, счастливую и долгую жизнь.

Создавайте социальные связи. Психологи уверены – тенденция общества к индивидуализму плохо влияет на состояние здоровья и психическое самочувствие людей. Восточные долгожители подтверждают эту мысль – по статистике, дольше всего живут те, у кого большие и крепкие семьи.

Секреты вроде бы очень простые, да и такого уж “секретного” в них ничего нет. Но попробуйте начать жить, придерживаясь этих простых правил, и увидите, насколько это непросто. Наша жизнь до отказа забита дурными привычками, а мозг – ненужной информацией и тревогами, и изменить это можно только приложив достаточно воли и усилий. Впрочем, лишние 5-10 лет жизни того стоят, верно?

Статья написана в ознакомительных целях и не может быть использована для диагностики и лечения проблем со здоровьем. Всегда консультируйтесь с врачом.

Фото: nvkz-tub.ru

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Автор: glavred

ИСТОЧНИК

город Горняк