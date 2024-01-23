7 тыс. руб. на собаку: подряд на отлов животных в Бийске выиграла «Преданность»

Общество защиты животных стало единственным участником аукциона на право отлова бродячих собак

В Бийске подвели итоги аукциона по выбору подрядчика, который займется в городе отловом бродячих животных. Им вновь стало общество защиты животных «Преданность». Собственно, это единственный участник, который вообще заявился на торги.

Таким образом, работу с бездомными собаками продолжит ОЗЖ, получив от муниципалитета контракт на 2,6 млн руб. При этом документами не предусмотрено, сколько голов должны отловить зоозащитники за время действия контракта – он будет действовать до конца ноября.

«Так как объем оказания услуг по отлову, содержанию и возврату на прежние места обитания животных без владельцев на территории муниципального образования город Бийск определить невозможно, рассчитаем цену единицы головы. Максимальное значение цены контракта на оказание услуг составляет 2628584 руб. без учета НДС, в соответствии с выделенными лимитами бюджетных ассигнований», – указано в проекте контракта.

Подрядчик по заданию управления ЖКХ должен выезжать на заявки по отлову животных, а затем забирать их к себе в пункт, где обязан следить за состоянием здоровья, а также кормить животных не реже 1 раза в день, кошек – не реже 2 раз в сутки, щенков и котят – в зависимости от их возраста. Животное без владельцев должны иметь постоянный доступ к питьевой воде.

В итоге содержание одного отловленного по заявке мэрии животного обходится городскому бюджету более чем в 7 тыс. руб.

Складывается эта сумма из следующего:

отлов и возврат на прежнее место обитания одного животного без владельца, включая транспортные расходы – 1544 руб.;

осмотр одного животного ветеринарным специалистом – 110 руб.;

лечение – 380 руб.;

вакцинация – 182 руб.;

маркирование животного – 267 руб.;

стерилизация – 2840 руб.;

кастрация – 1700 руб.;

кормление одного животного без владельца – 131 руб.

Итого, начальная сумма услуги составляет 7154 руб. При этом, что интересно, исходя из таких расчетов получается, что в отношении одного животного сложили и стерилизацию, и кастрацию, хотя эти процедуры относятся к животным разных полов.

Кстати, контрактом оговаривается, что снижение численности популяции бездомных животных достигается именно за счет проведения их стерилизации и кастрации, а вот умерщвление животных без владельца не может применяться как метод регулирования их численности.

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Взято отсюда