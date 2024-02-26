70 лет назад в Барнаул приехал первый поезд с целинниками

Изучаем календарь на неделю с 26 февраля по 3 марта.

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Вслед за длинными выходными, в понедельник, 26 февраля встречаем День неторопливости – чудесный праздник, придуманный в Италии.

27 февраля – День белого медведя. Праздник отмечают в то время, когда самые крупные хищники на планете становятся уязвимыми, когда медведицы с новорождёнными малышами находятся в берлогах. Особенно серьёзно к этому празднику относятся в пяти странах мира, на территории которых обитают полярные медведи. Это Дания, Норвегия, Канада, Соединённые Штаты Америки и Россия.

29 февраля – Международный день редких заболеваний. В России редкими или орфанными называют те болезни, которые встречаются не более чем у 10 человек на 100 тысяч населения.

1 марта в отечественном календаре День кошек. А 2 марта в международном – День спички.

Завершится неделя Всемирным днём дикой природы. Около миллиона видов представителей флоры и фауны на нашей планете находятся под угрозой исчезновения. Такую цифру называет официальный сайт ООН.

В следующей части заметок говори о природе и сельском хозяйстве. 1 марта 1872 года в Соединённых Штатах Америки был создан первый в мире национальный парк – Йеллоустоунский. 80% территории парка, площадь которого около 9 тысяч квадратных километров, занимают леса. Также там сосредоточены более трёхсот гейзеров и крупная вулканическая система. Обитают в национальном парке рыси, медведи гризли и бизоны. В год охраняемую природную территорию посещают более двух миллионов человек.

1 марта на Кубе начинается фестиваль сбора грейпфрутов. К этому времени заканчивается сезон ураганов и созревают плоды. Центром праздника урожая становится остров Хувентуд. Закончив важную работу, местные жители устраивают парад и ярмарку, награждают фермеров, которым удалось вырастить и собрать самые большие и сочные фрукты, не обходится и без конкурса по поеданию грейпфрутов.

В Сибири ранняя весна не столь гостеприимна, однако именно 1 марта 1954 года в Барнаул прибывает первый поезд с целинниками.

Далее цитата недели. «Выдумка — это возлюбленная разума». 3 марта 1899 года – день рождения писателя и драматурга Юрия Олеши.

И ещё одна дата. 27 февраля 1923 года в Москве родилась певица Гелена Великанова.

Мария Рудакова

Взято отсюда.

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