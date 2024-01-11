70-летие отметила Вера Тимофеевна Волгина – фельдшер-лаборант нашей больницы

«Вечерний Барнаул», 12 января 2024 г. №2 (5871)

Точная диагностика

Более полувека трудится Вера Волгина в лаборатории Краевой больницы скорой помощи

Екатерина ДОЦЕНКО

Клинико-диагностическая лаборатория Краевой клинической больницы скорой помощи помогает врачам всех отделений в правильной постановке диагноза. Долгие годы здесь работает фельдшер-лаборант Вера Волгина . На ее глазах в отделении происходила автоматизация, появлялись новые аппараты и совершенствовались технологии проведения исследований.

Цифры расскажут

Встретиться с фельдшером-лаборантом БСМП Верой Волгиной не так-то просто. Этой энергичной женщине ежедневно предстоит выполнить десятки исследований крови по назначениям врачей всех отделений больницы. Полчаса для встречи удается выкроить лишь после обеда, когда основной объем исследований выполнен, результаты получены и переданы врачам отделений.

– Биохимический анализ крови – метод лабораторной диагностики, помогающий докторам при комплексном обследовании оценить состояние здоровья пациента. Определить, есть ли у него инфаркт или инсульт, как работают его печень, почки, поджелудочная железа, желчный пузырь. Исследование помогает как бы заглянуть внутрь организма и вынести правильный диагноз. Вслед за назначениями врача определяем глюкозу крови, мочевину, билирубин, АСТ и АЛТ. У каждого больного – свой набор показателей. Одни из них расскажут о кардиологических проблемах, другие – о диабете, третьи – о наличии панкреатита, – рассказывает Вера Тимофеевна.

Казалось бы, за столько лет работы можно ко всему привыкнуть, но фельдшер-лаборант неравнодушна к здоровью пациентов.

– Сегодня у двух больных очень высокие показатели глюкозы были 25 и 17 миллимолей на литр. Это достаточно большая концентрация, – сокрушенно отмечает собеседница, но со свойственным ей оптимизмом добавляет. – Наши врачи такие умницы. Обязательно помогут.

Точный взгляд

Трудно предположить, сколько исследований за свою жизнь провела Вера Волгина, ведь трудится она на одном месте полвека. С тех пор, как пришла в больницу после окончания школы 17-летней девушкой в августе 1971 года.

– Сначала работала санитаркой в отделении переливания крови. На год сходила в декрет, а в 1974 году отдала сына в ясли, вернулась в больницу и параллельно получала среднее медицинское образование на вечернем отделении училища, – рассказывает Вера Тимофеевна.

Простым то время назвать трудно. Весь день приходилось крутиться, как белке в колесе. С утра несла сына в детский сад, в 8 до 17 часов проводила исследования, а потом бежала в училище. Близкие в стороне не оставались. Помогали всем, чем могли. Сестра Веры забирала сына из яселек, а мама оставалась с ним до возвращения дочери с учебы. Но выстояли, справились. Образование получила.

– Сейчас, когда практически все делает цифровой анализатор, вспоминаю, как раньше пробирки проходили через руки лаборанта. Целый день проводили за микроскопом. Вручную разводили все реактивы, кислоты. Капелька убежит – прожигает одежду. Серная кислота, уксусная, азотная – ароматы в помещении стояли не из приятных, – делится Вера Тимофеевна.

Проведение исследования для одного пациента занимало уйму времени. Спасали ситуацию профессионализм, ловкость рук лаборанта и потоковая методика проведения исследований.

– Капли крови мы отправляли в разные пробирки, так как для подсчета разных клеток использовали разные емкости. При помощи стеклышка подсчитывали лейкоцитарную формулу. В пробирках с физраствором – эритроциты, с раствором уксусной кислоты – лейкоциты, а с соляной кислотой – определяли гемоглобин. Это исследование мы проводили еще в присутствии пациента. Но больше всего времени – целый час – занимало исследование скорости оседания эритроцитов, или СОЭ. Этот показатель очень важен, как и многие другие. При возникновении в организме воспалительного процесса эритроциты слипаются друг с другом и образуют сгустки, это способствует их скорейшему оседанию по сравнению с одиночными клетками, – отмечает собеседница.

От микроскопа до анализатора

Первые годы лаборатория располагалась в четырехэтажном корпусе на пр. Комсомольский, 73, а в 2000 году переехала на первый этаж третьего корпуса. За последние 20 лет оснащение клинико-диагностической службы кардинально изменилось. На смену ручным микроскопам пришли современные диагностические аппараты, которые быстро и с высокой точностью выполняют большинство исследований.

– Когда-то мы втроём работали в день на всю больницу, – продолжает опытный лаборант, – и с утра до конца рабочего дня мы сидели, не разгибаясь, за микроскопами. Вручную делали реактивы, сами разводили их. А сейчас нам готовые растворы поставляются. Конечно работать намного легче, но и количество исследований возросло в разы.

В свои 70 лет Вера Тимофеевна только несколько лет назад перестала выходить на ночные дежурства, говорит, что здоровье уже не позволяет. Но без работы она своей жизни не представляет. В этом, пожалуй, и кроется секрет профессионального долгожительства.

– Я без работы не могу. Когда суббота подходит, начинаю размышлять – в больницу не идти, что же я буду делать?

Для Веры Тимофеевны работа – второй дом. Здесь можно и важные жизненные вопросы обсудить, а если нужно, то поддержку и помощь получить. В отделении работает близкая подруга, Любовь Давыдовна Ляшенко. Они в одно время пришли в больницу. Их рабочий стаж, и стаж дружбы – уже более 50 лет.

– С коллективом мне очень повезло. Все девочки как на подбор – добрые и красивые. Молодежь к нам приходит, но они другие. Мы больше боялись и уважали старших. Молодые сейчас более уверенные в себе, энергичные, активные, быстро технику осваивают. Атмосфера очень важна в коллективе, чем она доброжелательней, тем лучше будет общий результат, – отмечает опытный фельдшер-лаборант.

Каждые выходные Вера Волгина проводит в походах в лес, экскурсиях по городу и других мероприятиях одного из городских клубов пенсионеров.

За полувековую трудовую деятельность Вера Тимофеевна за хорошие показатели в работе, многолетний и добросовестный труд не раз была награждена грамотами и благодарностями.

На этой неделе Вера Волгина отметила свое 70-летие, из которых 50 лет она бессменно трудится в Краевой клинической больнице скорой медицинской помощи.

Взято отсюда.

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