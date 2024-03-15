15 марта краевой центр общественного наблюдения за президентскими выборами открыли в библиотеке имени Шишкова в Барнауле

Центр общественного наблюдения за выборами / Фото: amic.ru

В первый день трехдневного голосования, 15 марта 2024 года, в Алтайском крае открылся центр общественного наблюдения за выборами президента. В этом году он располагается не в Союзе армян, как в прошлые годы, а в библиотеке имени Шишкова. И там общественники установили сразу несколько экранов, на которых можно смотреть, что происходит на 700 участках. Следить за ними наблюдатели будут и ночью, и днем. Amic.ru посмотрел, как работает центр.

Как работает штаб?

Председатель Общественной палаты Алтайского края Юрий Шамков отметил, что центр общественного наблюдения открылся “полностью готовым к выборам президента”. По его словам, 100% избирательных участков охвачены наблюдателями, которых подготовила краевая Общественная палата. Всего в регионе сейчас работает около двух тысяч наблюдателей.

В самом штабе трудится мониторинговая группа видеонаблюдения за участками. Они смотрят трансляции с участков как на ноутбуках, так и на специальной видеостене, установленной в штабе. Она состоит из восьми телевизионных экранов, которые делятся на шесть кадров. В каждом кадре – трансляция с одного УИКа.

“Каждый кадр демонстрирует состояние избирательного участка в реальном времени. Смена кадров и смена участка идет каждые 15 секунд. С помощью этого ресурса мы можем обсудить, что происходит на участках, как люди голосуют, находится ли под камерой урна и кабинка для голосования. То есть мы по камерам сразу же можем обнаружить какие-то нарушения”, – рассказал эксперт центра общественного наблюдения Алексей Шарапов.

Видеостена в центра общественного наблюдения за выборами в Алтайском крае / Фото: amic.ru

Сами наблюдатели на специальном сайте “Наш выбор – 2024” могут по своему желанию посмотреть трансляцию с любого участка. Группа видеонаблюдения будет работать на выборах круглосуточно с 15 по 17 марта. То есть трудиться наблюдатели будут и днем, и ночью.

“У нас всего три смены: первая, вторая и ночная. Первая идет с 7 до 14 часов, вторая – с 14 до 21 часа, и с 21 часа до 7 утра длится ночная смена. Ребята любят ночную смену. Скорее всего, ночью на участках ничего не будет происходить. Обычно там сидят спящие охранники, а сейф и ящики находятся под камерами. Днем работает не менее 10 операторов видеонаблюдения, а ночью – не менее шести. У них есть возможность перемотать запись, чтобы увидеть буквально каждый момент. Одновременно более 700 участков никто не сможет отследить. Но если есть жалобы, мы отдельные моменты просматриваем”, – пояснил глава центра общественного наблюдения Алексей Чесноков.

Наблюдатели не только смотрят за трансляцией с участков, но и просматривают ленты социальных сетей и мессенджеров. Этим занимается специальная мониторинговая группа. По словам Алексея Чеснокова, каждый день они могут просмотреть несколько сотен каналов и групп. Каждое сообщение отслеживается, на место отправляется группа, также они связываются с наблюдателями от Общественной палаты и спрашивают их о нарушениях.

Руководитель информационно-аналитической группы Юрий Овиденко отметил, что мониторинговая группа проверяет в том числе и “фейки с полуправдой”, оценивает достоверность этой информацию и дает ей оценку.

Дозвониться в центр тоже можно. Для этого там сидят операторы, которые принимают звонки. В штаб можно не только звонить, но и прийти лично. Посетить центр может любой желающий с 8 утра до 8 вечера, в том числе созданы условия и для малоподвижных людей. В этом году центр сменил место дислокации и располагается в библиотеке имени Шишкова на ул. Молодежной, 5, потому что там общественникам выделили больше места, пояснил руководитель направления взаимодействия с правоохранительными органами центра Гарик Геворгян.

Центр общественного наблюдения за выборами в Алтайском крае / Фото: amic.ru

Кто работает в центре общественного наблюдения?

Больше 75% работников центра общественного наблюдения – студенты РАНХиГС с направлений “Медиакоммуникации”, “Юриспруденция” и “Экономика”. Всего их в штабе более 50 человек.

Также в качестве независимых экспертов выступают ведущие юристы, политологи, лидеры общественного мнения Алтайского края и так далее. Есть и мобильные группы барнаульских профсоюзов в Барнауле и нескольких других населенных пунктах. Такая группа в случае жалоб и нарушений выезжает на место и все проверяет, пояснил председатель краевого объединения профсоюзов Иван Панов.

На скольких участках края есть камеры?

По словам Алексея Чеснокова, всего в Алтайском крае сейчас работает 1684 участка. Около 700 охвачены прямой трансляцией, то есть следить за ними в центре могут в реальном времени. Это участки во всех городах края, райцентрах и других более или менее крупных населенных пунктах. Участки без прямых трансляций находятся в малых деревнях и селах. Там ведется запись голосования, которую по желанию могут получить и просмотреть студенты.

Алексей Чесноков (в центре) и Юрий Шамков (справа) / Фото: amic.ru

Как наблюдают за ДЭГ?

В штабе есть и наблюдение за ДЭГ. За ним следит группа из пяти человек, состоящая из преподавателей математики и информационных технологий и программистов. Руководитель – директор института математики информационных технологий АГУ Евгений Журавлев.

Он отметил, что их работа – самая легкая, потому что обмануть систему очень сложно.

“Дистанционное электронное голосование не позволяет показать кому-то свой выбор, потому что он не расшифровывается. Можно лишь продемонстрировать бюллетень с экрана, но не более. ДЭГ работает как единый криптографический алгоритм, он не может вызывать сомнения, так как основан на математических вычислениях и работает очень слаженно. Нарушения сделать очень сложно. Если вдруг какой-то человек зайдёт в блокчейн, и в одном из блоков изменит транзакцию, то мы это сможем заметить, и в Москве это заметят. Система все равно не даст изменить выбор, потому что голоса записываются на разные серверы. Никто не может расшифровать бюллетень и определить, за кого был отдан голос, потому что используется специальная система”, – отметил он.

Евгений Журавлёв / Фото: amic.ru

По словам Журавлева, наблюдение за ДЭГ происходит по тем же принципам, что и в прошлом году на губернаторских выборах, где оно применялось впервые.

“Есть два типа наблюдателей за ДЭГ. Первый – наблюдение в Общественной палате непосредственно за блокчейном, то есть за технической стороной. Второй – это наблюдение по камерам, где мы видим ключи, которые были разделены по часовым поясам. И вот мы наблюдаем за ними. Есть открытый ключ и есть закрытый ключ, который разрывается на части, потом эти части соединяются и расшифровываются”, – прокомментировал он.

Были ли нарушения в первый день?

Алексей Чесноков отметил, что в первый день голосования были незначительные нарушения, и касались они в основном агитации в соцсетях, когда кто-то, например, сфотографировал заполненный бюллетень и выложил его к себе на страницу, либо же сделал репост агитационного ролика какого-либо кандидата.

В интернете пользователи жаловались и на то, что работодатели просили их проголосовать электронно на портале “Госуслуги”. Однако в центре пояснили, что пока не зафиксировали ни одной такой жалобы.

Еще в соцсетях писали и о проблемах с видеонаблюдением на участках. Утверждалось, что на некоторых из них не работали камеры. Сначала председатель Избирательной комиссии края Ирина Акимова опровергла эту информацию, сказав, что камеры работают. А затем и в самом центре журналисту amic.ru продемонстрировали, что на перечисленных участках камеры все же функционируют.

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