Машина боком налетела на столб и получила серьезные повреждения. В момент ДТП травмы получила пассажирка, которая сидела впереди

Утром 19 января в Майминском районе попал в аварию 73-летний житель Чемальского района на Toyota Corolla, сообщает пресс-служба алтайской Госавтоинспекции.

Около села Черемшанка водитель не справился с управлением авто и съехал с проезжей части на обочину, где врезался в опору освещения.

В результате ДТП пострадала 69-летняя пассажирка автомобиля. Она обращалась за медпомощью в республиканскую больницу, однако госпитализация ей не потребовалась. Женщина была пристегнула ремнем безопасности.

Правоохранители составили административный протокол о нарушении ПДД по факту аварии.

Ранее стало известно, что на Алтае семилетний мальчик выпал из автобуса и получил травму. Ребенок не успел выйти из транспорта, а водитель не убедился, что все пассажиры покинули салон и поспешили отъехать.

Взято отсюда