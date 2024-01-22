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73-летний водитель влетел в опору освещения около алтайского села

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Машина боком налетела на столб и получила серьезные повреждения. В момент ДТП травмы получила пассажирка, которая сидела впереди

Утром 19 января в Майминском районе попал в аварию 73-летний житель Чемальского района на Toyota Corolla, сообщает пресс-служба алтайской Госавтоинспекции.

Около села Черемшанка водитель не справился с управлением авто и съехал с проезжей части на обочину, где врезался в опору освещения.

В результате ДТП пострадала 69-летняя пассажирка автомобиля. Она обращалась за медпомощью в республиканскую больницу, однако госпитализация ей не потребовалась. Женщина была пристегнула ремнем безопасности.

Правоохранители составили административный протокол о нарушении ПДД по факту аварии.

Ранее стало известно, что на Алтае семилетний мальчик выпал из автобуса и получил травму. Ребенок не успел выйти из транспорта, а водитель не убедился, что все пассажиры покинули салон и поспешили отъехать.

Взято отсюда

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