74% домов в Барнауле получили отопление

Администрация и коммунальщики ежедневно контролируют процесс подключения

Фото: pxhere.com

21 сентября в Барнауле начался отопительный сезон. О ходе подключения домов к ресурсу отчитались в мэрии.

На данный момент ресурс получают уже 100% школ и детских садов, 97% учреждений дополнительного образования, 92% больниц и поликлиник. Из 2947 домов отопление подали к 2205 – это 74% от всего жилого фонда.

Отмечается, что коммунальщики и представители администрации ежедневно контролируют вопрос подачи отопления.

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