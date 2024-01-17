75 барнаульских «наследников Ползунова» примут участие в региональном этапе ВсОШ

75 воспитанников Центра детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова», созданного при поддержке Фонда Андрея Мельниченко на базе АлтГТУ, приглашены на региональный этап Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) по дисциплинам естественнонаучного цикла.

«Из года в год растет количество наших воспитанников, участвующих в региональном этапе ВсОШ, – отмечает директор ЦДНИТТ «Наследники Ползунова» Юрий Шенкнехт. – Это наглядный положительный результат работы системы олимпиадной подготовки одаренных детей, выстроенной совместно с Фондом Андрея Мельниченко, преподавателями наших центров и школьными учителями».

Чтобы показать свои знания и достойно представить Центр и свои школы на региональном этапе ВсОШ, «наследники Ползунова» активно готовятся к турниру. Все зимние каникулы ребята посещали занятия по олимпиадной подготовке, организуемые Фондом Андрея Мельниченко, а также самостоятельно прорешивали олимпиадные задания прошлых лет. В ближайшие недели эта работа будет продолжаться.

Победитель заключительного этапа ВсОШ по физике 2022/2023 года Егор Кривощеков поделился секретом своего успеха: «В наше время интернет способен дать любую информацию. Однако главная его проблема – в нехватке обратной связи. Без других людей, изучающих этот же предмет, мы не можем точно оценить свой уровень и вовремя скорректировать свои знания и цели. В этом хорошо помогают занятия по олимпиадной подготовке в Центре «Наследники Ползунова», дистанционная олимпиадная подготовка на базе системы видеоконференцсвязи и выездные сборы, организуемые Фондом Андрея Мельниченко. Там мы тесно общаемся с отличными тренерами-наставниками и между собой, обсуждаем различные варианты решения олимпиадных задач, делимся опытом. Все это позволяет глубже понять предмет и получить дополнительные знания в интересной тебе области, причем совершенно бесплатно. Ну и, конечно, достойно выступить как на городском, так и на региональном этапе ВсОШ и стать победителем или призером заключительного этапа олимпиады».

Справка:

Благотворительный фонд Андрея Мельниченко – частный фонд, миссия которого заключается в развитии проектов образовательной инфраструктуры в регионах России и поддержке инициатив, направленных на достижение Целей устойчивого развития.

Цель образовательных программ Фонда – создание среды для развития талантов в российских регионах. В рамках «Программы поддержки одаренных школьников» в регионах присутствия компаний, основателем которых является Андрей Мельниченко, были открыты и успешно работают центры детского научного и инженерно-технического творчества в Барнауле, Бийске, Кемерове, Кингисеппе, Киселевске, Ленинске-Кузнецком, Невинномысске, Новомосковске и Рубцовске, а также детские технопарки «Кванториум» в Невинномысске и Кингисеппе. В них более 5000 школьников 5-11 классов изучают дисциплины естественнонаучного цикла в рамках программ дополнительного образования.

Подробнее о деятельности Фонда:

http://aimfond.ru

https://vk.com/aimfond_ru

https://www.youtube.com/c/aimfond

Центр детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова» был создан при всесторонней поддержке Фонда Андрея Мельниченко на базе Алтайского государственного технического университета имени И.И. Ползунова в сентябре 2017 года.

В 2023−2024 учебном году к обучению в ЦДНИТТ приступили более 450 школьников 5−11 классов по шести направлениям подготовки: пропедевтика, физика, химия, математика, программирование и робототехника. С 2020 года при Центре также работает шахматный клуб, в котором занимаются учащиеся 1−8 классов.

ЦДНИТТ «Наследники Ползунова» — это поддержка и развитие одаренности учащихся школ, проявляющих интерес к углублённому изучению предметов естественно-математического цикла, оказание школьникам всемерной поддержки в личностном развитии, ранней профориентации, вовлечение ребят в научно-исследовательскую деятельность и участие в предметных олимпиадах. Семь специализированных лабораторий Центра оснащены самым современным оборудованием, позволяющим реализовывать образовательные проекты любой сложности.

ЦДНИТТ «Наследники Ползунова» осуществляет:

углубленную подготовку учащихся 5−11 классов по физике, химии, математике, программированию и робототехнике;

организацию научно-исследовательской работы школьников под руководством сотрудников и преподавателей вуза;

подготовку школьников к предметным олимпиадам, научно-техническим конкурсам и научно-практическим конференциям различного уровня (муниципальным, региональным, всероссийским, международным и т.д.);

психологическую поддержку школьников и родителей.

В 2023 году более 97% выпускников Центра поступили в ведущие российские вузы на бюджетные места. Обучение в ЦДНИТТ «Наследники Ползунова» бесплатное.

Подробнее о деятельности Центра:

http://aimfond.ru/education-centers/#b

https://www.altstu.ru/structure/unit/tsnp/

https://vk.com/tsdntt2017

Взято отсюда.

алтай 2023 новости , банкфакс новости алтайского края и республики алтай ,