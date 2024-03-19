Валерий Леонтьев Фото: t.me/Valera_Leontiev_official

В последний раз Леонтьев давал большие концерты около пяти лет назад. Сам певец заявил, что ушел со сцены еще в 2019 году

Певец Валерий Леонтьев 19 марта отмечает 75-летие. Накануне он сделал официальное заявление по поводу завершения карьеры, сообщает StarHit.

“Жанр, на который я положил полвека, не терпит дряхлости. Я сделал в 2019 году, на свое 70-летие, шоу в Москве в Кремле, в Питере в “Октябрьском” и ушел без выколачивания денег из публики на прощальных турах. Без соплей и слез”, – сказал артист.

В последние годы Леонтьев проживает в Америке. Сейчас он приехал в Москву, чтобы отметить свой день рождения.

Ранее сообщалось, что певица Алла Пугачева выпустила альбом впервые за последние 16 лет. За первые два дня с момента релиза Пугачева заработала на скачиваниях альбома более 20 млн рублей.

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