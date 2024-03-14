78-летний Петросян стал отцом в третий раз

У юмориста также уже есть внуки и правнуки

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова с детьми / Фото: соцсети Татьяны Брухуновой

Юморист Евгений Петросян и его пятая жена Татьяна Брухунова объявили о рождении дочери.

В запрещенной соцсети супруга артиста поделилась радостной новостью 13 марта — в этот день ей исполнилось 35 лет, а их сыну Вагану — 4 года. Судя по фото, малышке уже несколько месяцев. Ее имя Брухунова не уточнила.

Петросян и Брухунова поженились в 2019 году, до этого Татьяна работала помощницей и концертным директором юмориста.

Для 78-летнего Петросяна это пятый брак. До этого он был женат на Елене Степаненко с 1985 по 2018 год. Помимо Вагана и новорожденной дочери, у него есть 55-летняя дочь от первого брака, а также два внука и правнук.

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