8 человек, в том числе 5 детей пострадали в ДТП в Зональном районе

Их доставили в Центральную городскую больницу г. Бийска

Появились подробности смертельного ДТП в Зональном районе, произошедшего 7 января недалеко от села Плешково, сообщает МУ МВД России “Бийское”.

Предварительно установлено, что 32-летняя водитель-женщина, управляя автомобилем «Мазда Бонго» и совершая обгон, выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с автомобилем «Ниссан X-трейл» под управлением 51-летнего водителя-мужчины.

В результате ДТП водитель “Мазды Бонго”, а также пассажир (55-летняя женщина) скончались на месте ДТП.

Пассажиры “Мазды” (женщина и 5 детей), а также водитель и пассажир автомобиля «Ниссан X-трейл» доставлены в Центральную городскую больницу г. Бийска для оказания медицинской помощи.

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Взято отсюда