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8-летний ребенок пострадал при столкновении “Газели” и “Тойоты” на Алтае

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К административной ответственности привлекли обоих водителей

8-летний ребенок пострадал при столкновении "Газели" и "Тойоты" на Алтае

ДТП в Горно-Алтайске / Фото: 04.мвд.рф

Восьмилетний ребенок пострадал при столкновении двух автомобилей в Горно-Алтайске, сообщили в МВД Республики Алтай.

ДТП случилось утром 4 марта у дома № 38 по улице Алтайской. 24-летний житель Алтайского края выезжал на “Газели” с прилегающей территории, но не уступил дорогу пользующейся преимуществом машине Toyota Corolla и столкнулся с ней. За рулем иномарки была 44-летняя жительница Майминского района.

От удара травмы получил восьмилетний пассажир иномарки – он ехал на переднем сиденье без специального удерживающего устройства.

К административной ответственности в итоге привлекли обоих водителей.

новости Локтевский

Источник

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