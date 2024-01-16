реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

8 школ капитально отремонтируют за два года в Алтайском крае с федеральной поддержкой

Подписывайся на ГОРНЯК22!

8 школ капитально отремонтируют за два года в Алтайском крае с федеральной поддержкой

На оперативном совещании в Правительстве края под руководством Губернатора Виктора Томенко обсудили реализацию в регионе проекта модернизации школьных систем образования.

Губернатор Виктор Томенко отметил, что в крае сохраняется большой запрос на ремонт образовательных учреждений, среди которых и детские сады, и школы, и организации дополнительного образования.

«Благодаря федеральной поддержке — проекту «Модернизация школьных систем образования» — в плане капремонтов стоит 14 школ, 8 из которых планируется сделать за два года: 2024–2025-й. Общий объем финансирования — больше 1 миллиарда рублей», – сказал глава региона.

Губернатор обратил внимание профильного министерства на необходимость тщательной проверки проектно-сметной документации.

«В рамках нацпроекта «Образование» — по которому на наш край заложено еще около 1 миллиарда рублей — нам необходимо завершить строительство 4 школ. В том числе двух в Первомайском районе — в Боровихе и в Повалихе. Кроме того, планируется провести большую работу по оснащению образовательных организаций необходимым оборудованием. В плане на этот год открытие 73 «Точек роста» и 3 кванториумов: одного — в Бийске, двух — в Барнауле. Средства заложены, например, и на приведение в порядок спортзалов, создание спортклубов в школах, открытие «IT-куба» в Заринске», – напомнил губернатор.

Кроме того, в рамках еще одного федерального проекта — «Современный облик сельских территорий» — планируется отремонтировать среднюю школу №2 в Кулундинском районе и центр творчества в Целинном районе.

«Обязательно в течение года будем работать над расширением наших возможностей по приведению в порядок образовательных учреждений. Речь и о привлечении федеральных средств, но и о выделении собственных, краевых ресурсов. Заявок из муниципалитетов у нас очень много, и я сам и во время командировок, и во время анализа ситуации другими способами прекрасно вижу все слабые места — будем помогать», – заверил губернатор края Виктор Томенко.

Еще читают

Взято отсюда.

новости алтая и алтайская , новости алтайского края и республики алтай ,

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

Thumbnail
Новости Рубцовск

Важная информация

16.01.2024

 Новости Рубцовск

В Рубцовском онкодиспансере заработал новый компьютерный томограф (ВИДЕО)

16.01.2024

 Происшествия

Сестру Антона Шеломенцева начал проверять Следком

16.01.2024

 Происшествия

В Алтайском крае пьяный водитель выдал себя за участника СВО, чтобы избежать наказания

16.01.2024

 Происшествия

Любовь Успенскую обманули мошенники на 1 млн рублей

16.01.2024

 Происшествия

Самолет рухнул на трассу в Чили, пилот погиб. Страшные кадры

16.01.2024

 Происшествия

Кровавого маньяка-милиционера этапировали из Сибири на “мордовскую зону”

16.01.2024

 Происшествия

Сотрудник Wildberries признался в поджоге склада в Санкт-Петербурге

16.01.2024

 Происшествия

Где в Алтайском крае построят купели на Крещение и какая будет погода

16.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске