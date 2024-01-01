8 способов помочь организму пережить похмелье после новогодней ночи

Похмелье может длиться до 72 часов после употребления алкоголя, но в большинстве случаев этот период меньше.

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На переработку алкоголя и очищение организма от него уходит 8-12 часов. Когда уровень этанола в крови стремится к нулю, то наступает похмелье. Врач-нарколог Николай Назарьев рассказал, как помочь организму справиться с похмельем. Его слова приводит РБК Стиль .

1. Крепкий сон

Порой достаточно хорошо выспаться, чтобы организм нормально функционировал. Это позволит избежать головных болей, усталости и раздражительности, сопровождающих похмельный синдром. Хотя употребление алкоголя часто влечет ухудшение качества сна, Продолжительное отсутствие полноценного отдыха усугубляет симптомы похмелья.

2. Правильный завтрак

Сбалансированный завтрак заряжает энергией и помогает избавиться от похмелья, справиться со слабостью и поддерживая уровень сахара в крови, и тошнотой. Некоторые исследования также показывают, что поддерживает уровень сахара в крови. Отдавайте предпочтение легким продуктам, нежирному белку и сложным углеводам. Подойдут: каши, курица, рыба на пару и запеченные овощи.

3. Пейте больше воды

Алкоголь обладает мочегонным действием, что приводит к обезвоживанию. Недостаток жидкости в организме приводит к головокружению, головной боли и сухости во рту, сопровождающих человека на следующий день после застолья. Можно добавить в воду сахар или мед, что также поможет восстановить уровень электролитов и уменьшить симптомы похмелья.

4. Экстракты растений

Исследования подтверждают пользу пищевых добавок из аптеки для облегчения похмелья. На первом месте — красный женьшень, он снижает уровень алкоголя в крови. На втором — имбирь, особенно в сочетании с коричневым сахаром и экстрактом мандарина.

5. Обезболивающие и другие медикаменты

Если сильно болит голова, нет смысла терпеть — выпейте таблетку. Выбирайте известные вам лекарства, которые назначил терапевт, потому что новые средства могут дать непредсказуемую реакцию организма и ухудшить состояние.

6. Свежий воздух

Кислород помогает быстрее вывести алкоголь из крови через дыхание, и состояние постепенно нормализуется. Если нет возможности собраться и выйти на короткую прогулку, откройте окна и хорошо проветрите помещение.

7. Антиоксиданты

Некоторые продукты, содержащие антиоксиданты, помогают бороться с похмельем. Например: ягоды, шпинат, морковь, орехи, черный и зеленый чай. Однако, это не лекарство, которое мгновенно избавит от симптомов.

8. Помощь врача

Если простые средства не помогают, и вы чувствуете себя очень плохо, обращайтесь за помощью к специалистам. Особенно важно это сделать, если ощущаются боли в желудке, груди или в боках, учащение сердечного ритма, также падает температура и давление, присутствуют частая рвота и спутанность сознания. В серьезных случаях потребуется лечение в больнице.

Взято отсюда.

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