Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

8 способов помочь организму пережить похмелье после новогодней ночи

Подписывайся на ГОРНЯК22!

8 способов помочь организму пережить похмелье после новогодней ночи

Похмелье может длиться до 72 часов после употребления алкоголя, но в большинстве случаев этот период меньше.

Источник фото: unsplash.com

На переработку алкоголя и очищение организма от него уходит 8-12 часов. Когда уровень этанола в крови стремится к нулю, то наступает похмелье. Врач-нарколог Николай Назарьев рассказал, как помочь организму справиться с похмельем. Его слова приводит РБК Стиль .

1. Крепкий сон

Порой достаточно хорошо выспаться, чтобы организм нормально функционировал. Это позволит избежать головных болей, усталости и раздражительности, сопровождающих похмельный синдром. Хотя употребление алкоголя часто влечет ухудшение качества сна, Продолжительное отсутствие полноценного отдыха усугубляет симптомы похмелья.

2. Правильный завтрак

Сбалансированный завтрак заряжает энергией и помогает избавиться от похмелья, справиться со слабостью и поддерживая уровень сахара в крови, и тошнотой. Некоторые исследования также показывают, что поддерживает уровень сахара в крови. Отдавайте предпочтение легким продуктам, нежирному белку и сложным углеводам. Подойдут: каши, курица, рыба на пару и запеченные овощи.

3. Пейте больше воды

Алкоголь обладает мочегонным действием, что приводит к обезвоживанию. Недостаток жидкости в организме приводит к головокружению, головной боли и сухости во рту, сопровождающих человека на следующий день после застолья. Можно добавить в воду сахар или мед, что также поможет восстановить уровень электролитов и уменьшить симптомы похмелья.

4. Экстракты растений

Исследования подтверждают пользу пищевых добавок из аптеки для облегчения похмелья. На первом месте — красный женьшень, он снижает уровень алкоголя в крови. На втором — имбирь, особенно в сочетании с коричневым сахаром и экстрактом мандарина.

5. Обезболивающие и другие медикаменты

Если сильно болит голова, нет смысла терпеть — выпейте таблетку. Выбирайте известные вам лекарства, которые назначил терапевт, потому что новые средства могут дать непредсказуемую реакцию организма и ухудшить состояние.

6. Свежий воздух

Кислород помогает быстрее вывести алкоголь из крови через дыхание, и состояние постепенно нормализуется. Если нет возможности собраться и выйти на короткую прогулку, откройте окна и хорошо проветрите помещение.

7. Антиоксиданты

Некоторые продукты, содержащие антиоксиданты, помогают бороться с похмельем. Например: ягоды, шпинат, морковь, орехи, черный и зеленый чай. Однако, это не лекарство, которое мгновенно избавит от симптомов.

8. Помощь врача

Если простые средства не помогают, и вы чувствуете себя очень плохо, обращайтесь за помощью к специалистам. Особенно важно это сделать, если ощущаются боли в желудке, груди или в боках, учащение сердечного ритма, также падает температура и давление, присутствуют частая рвота и спутанность сознания. В серьезных случаях потребуется лечение в больнице.

Взято отсюда.

свежие новости алтай , горно алтайск свежие новости республики алтай ,

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости

Путин перечислил приоритеты председательства России в БРИКС

01.01.2024

 Новости

В Московском регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности

01.01.2024

 Новости

Брянский губернатор сообщил о предотвращенной атаке на регион дрона ВСУ

01.01.2024

 Новости

В Находке рассказали о “почти незаметном” цунами со стороны Японии

01.01.2024

 Новости

Угроза цунами объявлена в Хабаровском крае после землетрясений в Японии

01.01.2024

 Новости

Три претендента на участие в президентских выборах подали документы в ЦИК

01.01.2024

 Новости

Обнародована концепция председательства России в СНГ в 2024 году

01.01.2024

 Новости

На Западе ищут способ завершить конфликт на Украине, заявил Путин

01.01.2024

 Новости

Путин назвал терактом массированный обстрел ВСУ Белгорода

01.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix