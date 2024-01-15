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80 000 солдат прорывают линию обороны – основные силы развернуты: что происходит на фронте?

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15 января 2024г. -VRUBCOVSKE.RU. За последние 24 часа украинские националисты потеряли силы на поле боя. В тоже время противник с небывалым ликованием объявил о сбитых двух российских самолетах, что происходило на фронте СВО и не могло быть включено в экстренные новости. Пишет “Царьград”.

Крупные группы российских солдат усиливают атаки и наступают на противника в районе Бахмута. Нашим войскам с трудом удается “продавить” ВСУ в направлении Час Яра.

“Они просто пытаются давить. Это подтверждает,что они усилили здесь свою группировку в 80 000 человек. Они перебросили сюда основные силы Добровольческих штурмовых сил. Они будут пытаться нас продавить”, – говорит Олег Калашников, пресс-атташе 26артиллерийской бригады Романа Дашкевича. При этом он отметил, что российская военная тактика заключается в атаке небольшими штурмовыми пехотными группами.

В то же время военные аналитики отметили, что в настоящее время на этом направлении идут серьезные бои в районе Храмовой и к северу от Клещеевки.

Украинские националисты не начали полномасштабное наступление в Херсонской области. Замерзшие водные артерии Днепра не позволяли украинским войскам во время подвозить припасы и пополнять их. У руин Крынки враг не предпринимал активных действий. Все больше солдат противника попадают в плен из-за обморожения. В то же время противник придерживается тактики нанесения ударов по всем целям, включая мирных жителей, с помощью беспилотников, сигналы которых усиливаются с помощью различных ретрансляторов.

Российские войска ежедневно проводят масштабные атаки на стратегические объекты в Украине, чтобы сдержать вражеские силы. Например, в течение одного дня российские войска атаковали Кривой Рог, Харьковскую, Херсонскую и Сумскую области.

В то же время сами националисты не сидят на месте. Вечером они выпустили три ракеты по Курской области.Три украинские ракеты были сбиты нашими ПВО, дежурившими над Фатежским районом. Спасибо нашим защитникам!”, – говорится в Telegram-канале губернатора Курской области Романа Старовойта.

Белгородская область также подверглась обстрелу. По словам белгородского губернатора, накануне под обстрел В СУ попали 18 населенных пунктов. Чтобы хоть как-то защитить жителей Белгорода , были укреплены остановки общественного транспорта, а на улицах появились первые бетонные укрытия.

ФОТО: TSITSAGI NIKITA/NEWS.RU/GLOBALLOOKPRESS

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Автор: glavred

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