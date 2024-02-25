80 лет: Алтайский архитектурно-строительный колледж готовится к юбилею

В этом году Алтайскому архитектурно-строительному колледжу, преемнику Профессионального училища №16 и Барнаульского строительного техникума, исполняется 80 лет.

В город Барнаул по решению Военного совета Ленфронта в сентябре 1942 года был эвакуирован Ленинградский строительный техникум. Вместе с необходимым оборудованием и литературой в Барнаул прибыло 11 преподавателей и сотрудников во главе с директором. Эвакуированные работники создали филиал Ленинградского строительного техникума, в котором 23 января 1943 года были начаты занятия в составе 5 групп. Первоначально техникум располагался в двух аудиториях в здании на площади Октября.

После снятия блокады Ленинграда техникум вернулся в город. По просьбе руководства Алтайского края Ленинградский техникум оставил необходимую базу для основания Барнаульского строительного техникума. 28 февраля 1944 года филиал Ленинградского строительного техникума был переименован в Барнаульский строительный техникум.

В настоящее время, по данным Главного информационно-вычислительного центра Министерства образования и науки Российской Федерации, колледж возглавил рейтинг 50-ти крупнейших учреждений среднего профессионального образования России в сфере строительства и архитектуры (2017 год), вошел в ТОП-50 ведущих ссузов России, готовящих востребованные рабочие кадры. Рейтинг опубликован в журнале «Российское образование» от 27 мая 2021 года.

В 2023 году Алтайский архитектурно-строительный колледж стал лауреатом национального конкурса «Лучшие колледжи РФ». Это подтверждается данными Научно-исследовательского института социальной статистики. Колледж занял высокое место в рейтинге, что говорит о качестве образования и профессионализме педагогических работников. Образовательная организация сегодня предлагает широкий спектр образовательных программ, включая архитектуру, строительство и дизайн.

По словам директора Виталия Баленко, колледж стремится предоставлять студентам самые современные знания и навыки, чтобы они могли успешно работать в строительной индустрии и в индустрии информационных технологий, и вносить свой вклад в развитие города Барнаула и Алтайского края.

Текущий год пройдёт под знаком юбилея. В разработанной программе празднования 80-летия включены события, в которых принимают участие все студенты и преподаватели колледжа.

В юбилейной программе в течение всего года запланированы: поисково-исследовательская работа музея колледжа, конкурсное мероприятие Премия колледжа – Лидер года, конкурсы профессионального мастерства педагогических работников и студентов.

Торжественное мероприятие, посвященное 80-летию Алтайского архитектурно-строительного колледжа, состоится 29 февраля. Запланирована прямая трансляция мероприятия в социальных сетях.

Взято отсюда.

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