80 лет исполнилось отделу ЗАГС, село Бурла

Начиная с января 1944 года, жителям Бурлинского района стала доступна регистрация самых важных актов гражданского состояния и главных событий в их жизни. Первым инспектором бюро ЗАГС при районном отделе НКВД была Евдокия Александровна Борисова. Бюро ЗАГС осуществляло контроль и оказывало практическую помощь в соблюдении законодательства. В первый же год зарегистрировано 191 рождение, 206 смертей, 64 брака. Жители имели возможность изменить имя, чем некоторые и воспользовались, несмотря на трудное послевоенное время. Например, зарегистрирована перемена имени с Зиновия на Евгения, Филицаты на Людмилу, Аграпины на Раису, Аполинарии на Полину. За 80 лет в отделе ЗАГС сменилось несколько руководителей, которые своим трудом, творческой инициативой внесли неоценимый вклад в развитие и становление органов ЗАГС. Яркую страницу истории отдела ЗАГС вписала Вера Ивановна Крощенко. Почти четверть века, с 1983 по 2007 год, она работала руководителем, а затем до 2013 года – специалистом отдела. В эти годы внедрялись новые торжественные обряды по регистрации заключения брака, рождения, чествование золотых и серебряных юбиляров семейной жизни, организовывались соревнования между сельскими советами. В период с 1986 по 1990 годы отдел ЗАГС занимал призовые места в краевом конкурсе на лучшую работу отдела ЗАГС. В настоящее время государственную регистрацию актов гражданского состояния на территории Бурлинского района осуществляет Балицкая Светлана Владимировна.

Взято отсюда.

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