800 человек погибли в результате ракетного удара по больнице в секторе Газа

Среди жертв – сотни детей

Погибшие в результате удара по больнице “Аль-Ахли Аль-Маадани” в секторе Газа / Фото: Abed Khaled / AP/TASS

В результате удара по больнице “Аль-Ахли Аль-Маадани” в секторе Газа погибли не менее 800 человек, пишет Lenta.ru, ссылаясь на телеканал Al Arabiya.

По его данным, все жертвы были мирными жителями. Среди них – сотни детей.

Откуда был нанесен удар и кто именно атаковал медучреждение, пока не установлено. Израиль обвинил в авиаударе палестинскую группировку “Исламский джихад” (организация признана террористической и запрещена в России). В Армии обороны Израиля считают, что взрыв случился из-за неудачного запуска ракет ХАМАС, которое хотело обстрелять территорию Израиля. ХАМАС же, в свою очередь, обвиняет в этом Израиль. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские военные к этому не причастны.

Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур и поручил приспустить флаги. А шиитское движение “Хезболла” в Ливане объявило 18 октября “днем гнева” против Израиля и призвало население арабских и мусульманских стран выходить на протесты.

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