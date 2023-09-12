81 год назад в Алтайский край эвакуировали пионерский лагерь «Артек» 🧸

20 июня 1941 года в «Артек» заехала очередная смена ребят. Через два дня началась Великая Отечественная война. Многих детей отправили по домам, но пионерам из Прибалтики, Белоруссии, Украины, Молдавии уже некуда было ехать: на родной земле шли бои.

200 артековцев отправили в Подмосковье, позже в Сталинград. Там они провели зиму 1941–1942 годов. В прифронтовом городе дети жили по законам военного времени. А летом 1942 года ребят решили эвакуировать в глубокий тыл — в Алтайский край. В сентябре лагерь прибыл в Белокуриху и находился там до января 1945 года.

Для детей, приехавших в наш регион из Крыма, эта смена оказалось самой длинной — 4 года. Также за период существования алтайского «Артека» в нём отдохнули около пятисот детей из городов Сибири.

В 1972 году на курорте Белокуриха открыли мемориальную доску, посвященную пребыванию «Артека» на Алтае.