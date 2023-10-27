81-летняя мама Мити Фомина раскрыла секреты долголетия
Тамара Павловна посоветовала всем любить жизнь и своих детей
Снимок предоставлен изданию “КП-Новосибирск” Тамарой Фоминой / Фото: nsk.kp.ru
На телеканале RU.TV стартовало тревел-шоу Мити Фомина “На все 100” с героями элегантного возраста, рассказывающими о секретах долголетия. Одна из участниц – мать ведущего, 81-летняя Тамара Павловна, пишет “КП-Новосибирск”.
Свою долгую жизнь женщина объяснила изданию тремя причинами:
- дети, ради которых “всегда нужно было быть в тонусе и следить за ними”;
- наличие жизненной цели, которая двигает его вперед;
- тяга к знаниям и любознательность, что позволяет сохранять ясность ума.
“Я с детства много читала, училась, поглощала новые знания, интересовалась многим. Мой разум и сейчас всегда открыт новому”, – рассказала Тамара Фомина.
Напоследок она посоветовала всем любить жизнь и своих детей, чтобы прожить долго и счастливо.
город Горняк
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