81-летняя мама Мити Фомина раскрыла секреты долголетия

Тамара Павловна посоветовала всем любить жизнь и своих детей

Снимок предоставлен изданию “КП-Новосибирск” Тамарой Фоминой / Фото: nsk.kp.ru

На телеканале RU.TV стартовало тревел-шоу Мити Фомина “На все 100” с героями элегантного возраста, рассказывающими о секретах долголетия. Одна из участниц – мать ведущего, 81-летняя Тамара Павловна, пишет “КП-Новосибирск”.

Свою долгую жизнь женщина объяснила изданию тремя причинами:

дети, ради которых “всегда нужно было быть в тонусе и следить за ними”;

наличие жизненной цели, которая двигает его вперед;

тяга к знаниям и любознательность, что позволяет сохранять ясность ума.

“Я с детства много читала, училась, поглощала новые знания, интересовалась многим. Мой разум и сейчас всегда открыт новому”, – рассказала Тамара Фомина.

Напоследок она посоветовала всем любить жизнь и своих детей, чтобы прожить долго и счастливо.

город Горняк



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