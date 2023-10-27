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81-летняя мама Мити Фомина раскрыла секреты долголетия

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Тамара Павловна посоветовала всем любить жизнь и своих детей

Снимок предоставлен изданию “КП-Новосибирск” Тамарой Фоминой / Фото: nsk.kp.ru

На телеканале RU.TV стартовало тревел-шоу Мити Фомина “На все 100” с героями элегантного возраста, рассказывающими о секретах долголетия. Одна из участниц – мать ведущего, 81-летняя Тамара Павловна, пишет “КП-Новосибирск”.

Свою долгую жизнь женщина объяснила изданию тремя причинами:

  • дети, ради которых “всегда нужно было быть в тонусе и следить за ними”;
  • наличие жизненной цели, которая двигает его вперед;
  • тяга к знаниям и любознательность, что позволяет сохранять ясность ума.

“Я с детства много читала, училась, поглощала новые знания, интересовалась многим. Мой разум и сейчас всегда открыт новому”, – рассказала Тамара Фомина.

Напоследок она посоветовала всем любить жизнь и своих детей, чтобы прожить долго и счастливо.

город Горняк

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