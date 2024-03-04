81 новый автобус вышел на линию в Иркутске

2 марта в столице региона состоялся торжественный запуск на линию 80 новых низкопольных автобусов НЕФАЗ большого класса вместимости и одного ПАЗ малого класса.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя совета федерации РФ Инна Святенко, сенатор РФ от Иркутской области Андрей Чернышев, депутат Государственной Думы VIII созыва Сергей Тен, председатель комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, мэр города Руслан Болотов, председатель Думы Иркутска Евгений Стекачев, руководитель представительства Государственной корпорации «Ростех» в Иркутской области Сергей Баляскин, вице-президент по развитию корпоративных продаж «Группы ГАЗ» Николай Одинцов, директор Департамента пассажирского транспорта ПАО КАМАЗ Данил Гинятуллин, председатель комиссии по транспорту Думы Иркутска Алексей Савельев и директор МУП «ИркутскАвторанс» Алексей Колмаков.

«В прошлом году президент Владимир Путин принял решение о выделении дополнительного финансирования объемом 50 млрд рублей на обновление общественного транспорта страны. Иркутская область, используя казначейский кредит, получила 900 млн рублей и заключила контракт на производство 109 автобусов, из них 81 – для Иркутска, 28 – для семи муниципальных образований, которые подали заявки, – отметил Игорь Кобзев. – Обеспечение общественным транспортом является одним из приоритетных направлений Правительства и администраций муниципальных образований Иркутской области».

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, автобусы будут распределены на маршруты в удаленные части города, где особенно остро стоит вопрос с перевозками. В летнее время часть транспорта будет переориентирована на садоводческие маршруты.

«Такое масштабное обновление стало возможным благодаря совместной работе с Правительством региона, депутатами Государственной думы, парламентариями Законодательного собрания области, городскими депутатами и поддержкой госкорпораций, – подчеркнул Руслан Болотов. – Когда в 2022 году запускали на линию первую большую партию современного транспорта, мы говорили, что это только начало масштабного обновления. Сегодня мы видим его достойное развитие. За два года в Иркутске появилось 126 новых автобусов. Эту работу мы будем продолжать. Задачи перед собой ставим не менее амбициозные: привести в порядок весь городской транспорт. Убежден, что совместно мы сможем их реализовать».

НЕФАЗы отличает увеличенный проем средней двери и просторная накопительная площадка. По просьбам иркутян они были специально оборудованы дополнительными люками и форточками для улучшенного вентилирования салона в летний период.

«Транспорт оснащен механической аппарелью для въезда в салон маломобильных пассажиров и местом для крепления инвалидной коляски, удобными поручнями с подвесными ручками, на которых установлена кнопка вызова водителя. В салоне имеется табло с «бегущей строкой». В кабине водителя есть панорамное стекло, наружные зеркала имеют подогрев и электроуправление. Обшивка кузова снаружи выполнена из композитных материалов, что обеспечивает полную защиту от коррозии», – рассказал Алексей Колмаков.

«Эти автобусы российского производства. Они демонстрируют мощь экономики нашей страны. Я убежден, что одна из основных составляющих, которые показывают, насколько развит город, – это доступность и качество пассажирских перевозок. Сегодня мы все видим результат работы команды Прибайкалья», – прокомментировал Евгений Стекачев.

Лучшим водителям муниципального предприятия «Иркутскавтотранс» вручили ключи от новых НЕФАЗов.

«Мы понимаем, насколько важно для города развитие общественного транспорта. Поздравляю жителей с тем, что сегодня на линию выходит такое количество новой техники и желаю, чтобы это дало новый импульс экономическому развитию Иркутской области», – сказала Инна Святенко.

Новые автобусы уже вышли на городские маршруты.

Взято отсюда.

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