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82 представителя Алтайского края посетили Всемирный фестиваль молодежи 2024 года

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82 представителя Алтайского края посетили Всемирный фестиваль молодежи 2024 года

Возглавил делегацию из Алтайского края Виктор Томенко

82 представителя Алтайского края побывали на Всемирном фестивале молодежи 2024 года, который проходил 1-2 марта в Сочи. Возглавил делегацию губернатор Виктор Томенко. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.

Чтобы попасть в состав делегации, все участники прошли сложнейший отбор: всего было подано около 3 тысяч заявок, отбор смогли пройти 82 представителя Алтайского края. Среди них молодые ученые, представители IT-сферы, медиасферы, специалисты туристической отрасли, молодые экологи, предприниматели, спортсмены, инженеры, студенты, специалисты по молодежной политике из муниципалитетов края. 

– Мероприятие получилось по-настоящему грандиозным – 20 тысяч участников из 180 стран мира! Активные, умные, талантливые ребята знакомятся друг с другом, обмениваются опытом, обсуждают совместные проекты. Большой открытый диалог, который особенно важен в обстановке сегодняшнего дня. Фестиваль, организованный по указу Президента Владимира Путина, с первого дня стал масштабным событием в сфере международного сотрудничества молодых лидеров, за которыми наше общее будущее, – поделился своими впечатлениями губернатор.

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Взято отсюда

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