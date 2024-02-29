82 представителя Алтайского края станут участниками Всемирного фестиваля молодежи

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, /НИА-АЛТАЙ/. Делегация Алтайского края готовится к официальному открытию Всемирного фестиваля молодежи, которое пройдет 1-2 марта на федеральной территории «Сириус».

Как отмечают в краевом управлении молодежной политики и реализации программ общественного развития, 82 представителя региона прибыли на место, прошли процедуру регистрации, получили аккредитацию и паспорт жителя Города молодежи мира, прошли ПЦР-тестирование и заселились в гостиницы.

Участница фестиваля Софья Горбунова поделилась впечатлениями: «Непередаваемые ощущения от подачи заявки, ожидания результатов, подтверждения участия и перелета в Город молодежи мира. Каждый момент нахождения на фестивале не передать словами. Жду от поездки только положительных эмоций, новых знакомств и знаний».

В ожидании старта фестиваля делегация участвует в пешеходных и морских экскурсиях, знакомится с территорией и ее историей. Для участников запустили специальное приложение, которое помогает ориентироваться в программе события.

Источник: Официальный сайт Алтайского края.

Взято отсюда.

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