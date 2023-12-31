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84 единиц техники и 125 рабочих очищают от снега улицы Барнаула

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84 единиц техники и 125 рабочих очищают от снега улицы Барнаула

Из-за непогоды дорожные службы Барнаула перешли на усиленный режим работы. В ночь на 31 декабря на городских улицах работало 124 единицы техники. Днем задействовано 84 единицы и 125 дорожных рабочих.

Идет очистка дорог, тротуаров, остановок от снега, локально производится обработка противогололедными реагентами. Продолжается вывоз снега, пишет пресс-служба городской мэрии.

В пригородных поселках очищается проезжая часть, по которым проходят маршруты общественного транспорта.

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