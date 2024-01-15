85 лет назад был открыт краевой институт усовершенствования учителей

Изучаем календарь на неделю с 15 по 21 января.

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16 января в календаре праздник редкой профессии – День ледовара. Отмечают его в день рождения Фрэнка Замбони – американского инженера, который изобрёл ледовый комбайн.

17 января – День детских изобретений. Этот праздник тоже связан с биографией известного американца – Бенджамина Франклина, политика и изобретателя. Первое изобретение он совершил, будучи 11-летним подростком. Юный Бенджамин придумал ласты для плавания.

19 января в православном календаре – Крещение Господне или Богоявление.

20 января – День осведомлённости о пингвинах. Дату выбрали не случайно. В это время пингвины мигрируют на материк – у нелетающих морских птиц начинается брачный период.

Завершится неделя Всемирным днём снега или Международным днём зимних видов спорта.

В исторической части заметок говорим о науке и образовании. 21 января 1925 года Совет народных комиссаров РСФСР утвердил Положение о научных работниках высших учебных заведений, а также Инструкцию о порядке подготовки научных работников при научно-исследовательских учреждениях и высших учебных заведениях по прикладным, точным и естественным наукам. По положению, на обучение в аспирантуре отводилось три года. Аспиранты могли быть штатными и получать стипендию, или сверхштаными. С теми же правами, но без материального поощрения. У штатных аспирантов были и обязательства – выпускники должны были не менее трёх лет отработать в вузе или научном институте. Добавлю, что сейчас в российском календаре 21 января – это День аспиранта.

21 января 1945 года Совет народных комиссаров принимает постановление о создании в Москве Ботанического сада. Именно так решили отметить 220-летие Российской Академии наук. В ведение учёных передали более 300 гектаров земли в Останкинском лесопарке. Сейчас в живой коллекции парка более 8 тысяч видов растений. Самая крупная часть сада – это дендрарий. Есть также заповедная дубрава и сад непрерывного цветения, который называют живым календарём.

15 января 1939 года был открыт Алтайский краевой институт усовершенствования учителей. Сейчас это Институт развития образования имени Адриана Топорова.

Далее цитата недели. «Хорошо делают только то, что делают, будучи свободными». 18 января 1689 года – день рождения французского писателя и философа Шарля Луи де Монтескьё.

И ещё одна дата. 21 января 1960 года родился актёр Дмитрий Харатьян.

Источник фото: АИРО им. А.М. Топорова.

Мария Рудакова

Взято отсюда.

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