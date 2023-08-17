ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Новости Алтай
9-балльные пробки сковали центр Барнаула вечером 17 августа
Новости Алтай
Томенко: в Алтайском крае появится еще одна мера поддержки участников СВО и их семей
Новости Алтай
Более 1,3 млн человек планируют привить от гриппа в Алтайском крае
Новости Алтай
“Гоблин” Пучков оскорбил мать мобилизованного из Новосибирска
Новости Алтай
Ежемесячные выплаты по рождению ребенка будут платить при увеличении доходов семьи
Новости Алтай
Сбер с 22 августа повысит ставки по базовым ипотечным программам

Коллекция категорий

Бизнес68 News
Здоровье95 News
Новости Алтай471 News
Новости Горняк92 News
Образование76 News
Общество141 News
Объявления68 News
Политика96 News
Спорт99 News
У вас есть новость? Присылайте!
объявления

9-балльные пробки сковали центр Барнаула вечером 17 августа

редактор01 mins

Проехать сложно и через Строителей, и через Кулагина. На Кутузова ситуация полегче, но машины уже копятся в заторе

Фото: “Яндекс.Пробки”

Интенсивность пробок в Барнауле вечером в четверг, 17 августа, достигла 9 баллов. Об этом свидетельствует информация сервиса “Яндекс.Пробки”. 

Сильный затор образовался на проспекте Строителей – пробка начинается от проезда на Павловский тракт до пересечения с улицей Деповской. Также пробки образовались на прилежащих к нему дорогах: на проспектах Красноармейском и Социалистическом, улице Молодежной, Челюскинцев, в переулке Ядринцева. 

Также проблемы с проездом есть и возле проспекта Калинина. Заторы наблюдаются на улице Цеховой, Профинтерна, Советской, Кулагина.

В спальной части города заторы в основном наблюдаются на Шумакова и Взлетной, Балтийской, Малахова. Объездная дорога через улицу Кутузова и шоссе Ленточный бор также загружена автомобилями.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Related News

Яндекс.Метрика