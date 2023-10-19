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92 водителя оштрафовали за стоянку у ЖК “Ютссон” в Барнауле после установки знаков

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Знаки “Стоянка запрещена” и “Остановка запрещена” поставили у ЖК “Ютссон” летом 2023 года

Знак “Остановка запрещена” у ЖК “Ютссон” / Фото: amic.ru

92 барнаульских водителя получили штрафы за незаконную парковку рядом с домом на ул. Пролетарской, 151в, корпус 1 (ЖК “Ютссон”, со стороны пер. Радищева), где летом 2023 года ГИБДД установила сразу несколько знаков “Стоянка запрещена” и “Остановка запрещена”. Об этом сообщили amic.ru в Госавтоинспекции краевой столицы. Сейчас автомобилисты, которые живут в доме, жалуются, что теперь им стало негде не то что припарковаться, но и просто остановиться.

Жители Барнаула написали в редакцию amic.ru о том, что у ЖК “Ютссон” летом 2023 года поставили знаки “Стоянка запрещена” и “Остановка запрещена”, которые сильно испортили жизнь водителям.

“Летом нам поставили знаки “Стоянка запрещена”, теперь там постоянно работает эвакуатор. Машины пачками увозят на штрафстоянку. Какова целесообразность? Дом новый, жильцы ремонтируют квартиры, поставить машину некуда, чтобы хотя бы выгрузить стройматериалы”, – рассказала одна из жительниц дома.

Девушка отметила, что и раньше припарковаться у дома было проблематично, теперь же ситуация стала критической.

В барнаульской ГИБДД amic.ru пояснили, что дорожные знаки “Стоянка запрещена” поставили в районе зданий № 48а и 50 по пер. Радищева по проекту организации дорожного движения, который согласовал комитет по дорожному хозяйству, благоустройству и транспорту Барнаула и отдел барнаульской ГИБДД.

Жалоб на эти дорожные знаки в Госавтоинспекцию Барнаула не поступало, подчеркнули в ГИБДД. Логику установки знаков в данном месте в инспекции не объяснили.

новости Алтайский

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