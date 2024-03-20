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95-летний юбилей отметила жительница Ленинского района Барнаула Вера Митрофановна Сергеева

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95-летний юбилей отметила жительница Ленинского района Барнаула Вера Митрофановна Сергеева

95-летний юбилей отметила жительница Ленинского района Барнаула Вера Митрофановна Сергеева

Вера Митрофановна родилась в г. Ульяновске. В 30-е годы их большая семья приехала к брату на Алтай.

Мать умерла рано, отец один поднимал пятерых детей.

Война вошла в их семью, как и в большинство других: двух братьев забрали на фронт. В годы войны Вера Митрофановна работала в колхозе, да и вообще бралась за любую работу.

Когда переехала в г. Барнаул, устроилась работать на завод «Трансмаш». В 1948 году вышла замуж, родила троих детей. После того, как супруг окончил строительный техникум, его пригласили работать в г. Набережные Челны. Там они прожили 30 лет, в 2005 году вернулись в г. Барнаул.

У именинницы выросло четверо внуков, подрастает один правнук.

Вера Митрофановна состоит в Союзе пенсионеров с 2010 года. Активно участвует во всех мероприятиях.

Поздравил именинницу глава администрации Ленинского района Евгений Авраменко и его заместитель по социальным вопросам Татьяна Свиридова.

В день юбилея она получила поздравительные телеграммы от Президента России Владимира Путина и Губернатора Алтайского края Виктора Томенко.

Администрация Ленинского района, Телефон: (3852) 54-73-97, E-mail: ps@len.barnaul-adm.ru

При использовании информации ссылка на официальный сайт города Барнаула обязательна

Взято отсюда

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