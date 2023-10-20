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98-летний ветеран Великой Отечественной войны скончался в Барнауле

редактор ГОРНЯК2201 минуты

18 октября пограничники Алтайского края со всеми почестями проводили Ивана Михайловича в последний путь.

Источник фото: пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю

Иван Михайлович Бочаров родился в 1926 году. На фронт попал в 1944. После освобождения Белоруссии в январе 1945 года его направили в Забайкальский пограничный округ, где он ликвидировал японские пункты управления.

Позже Иван Михайлович прошёл курсы связистов и начал служить на пограничном сторожевом корабле. Службу закончил в 1953 году на Курильских островах, пишет пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю.

Ветеран имеет множество наград. 18 октября пограничники Алтайского края со всеми почестями проводили Ивана Михайловича в последний путь.

новости Алтайский

Взято отсюда

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