«А было ли вообще?»: бийчане рассказали, в каких районах не услышали сирены

Горожане рассказали, где были слышны сирены, а где нет

Сегодня, 6 марта, с 10.40 до 11.35 во всех городах и районах Алтайского края проводили проверку работоспособности систем оповещения. Была запланирована работа электросирен и громкоговорителей, а также подача сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!».

Цель проверок — отработка своевременного доведения проверочных сигналов и информации до населения об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В интернет-сообществе «ЧП Бийск» бийчане рассказали, были ли слышны сирены и в каких районах.

Так, оповещение слышали подписчики, проживающие в районе старого Зеленого Клина (по пер. Смольному), в Заречье, в районе Табачной фабрики, в промзоне, на ул. Социалистической. Кто-то видел сигнал по телевизору.

В районах: АБ, Центр, Приобский, пос. Котельщиков, район ГДК, Трест, Вокзал горожане оповещения не слышали.

Бийчане отмечают, что где-то сирены хоть и были слышны, но очень плохо из-за проезжающих машин либо других шумов, а в квартире их и вовсе «никто никогда не услышит».

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Взято отсюда