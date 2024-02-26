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А чего так дорого? Сколько стоит подготовить ребенка к ЕГЭ в 2024 году

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И почему репетиторы не гарантируют результат

26 февраля 2024, 08:00114Написать комментарий

А чего так дорого? Сколько стоит подготовить ребенка к ЕГЭ в 2024 году

Чем ближе к ЕГЭ, тем выше спрос на репетиторов — до экзаменов осталось всего три месяца, а значит, что сейчас огромное количество учеников пытается наверстать упущенное и побыстрее подготовиться к тесту. Совсем недавно мы спросили у родителей, как их дети готовятся к ЕГЭ. На этот раз мы решили посмотреть на вопрос с другой стороны и узнать у репетиторов, как много у них учеников, чем они занимаются со школьниками и гарантируют ли личные уроки высокие баллы.

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Взято Источник
26.02.2024

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