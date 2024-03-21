А через пять минут был взрыв. Как на Алтае школьник, рискуя жизнью, спасал людей на пожаре

В Алтайском крае подарили велосипед школьнику, который спас людей на пожаре

Даниила награждал глава района и начальник пожарной части. Фото: Министерство образования Алтайского края

В Алтайском крае 13-летнего Даниила Легкодымова из поселка имени Калинина наградили за спасение односельчан на пожаре, который случился 23 февраля. Рискуя жизнью, он вытащил из горящего дома пожилую пару. В разговоре с «КП» Даниил вспомнил события того дня и поделился, что его тревожит теперь.

Страшно стало после

– В тот день моя бабушка и брат пошли в магазин, а я остался дома. В какой-то момент мне стало скучно, и я решил прогуляться. Вышел на дорогу – вижу, через двор от нас идет дым из дома, сразу туда бегом рванул, – рассказывает Даниил.

В доме, где случился пожар, жила пожилая пара. Даниил был с ними хорошо знаком.

– Горела веранда, вход в дом был заблокировал. Я знал, что у деда поблизости сарайка – зашел туда, нашел ломик и пробил окно. Покричал, отозвалась бабушка. Залез в дом, все внутри было в дыму. Нащупал ее, за руку в окно вывел. Спрашиваю: «А где дед?». «Горит!», – ответила она. Отдышался секунд пять, воротник куртки натянул на лицо и снова побежал в дом. Вижу, что человеческое тело ползет к окну. Взял дядь Мишу под плечи и начал к окну тащить, а снаружи бабушка его схватила за руки, – вспоминает мальчик.

К тому времени, когда Даниил вывел пенсионеров из горящего здания, к дому подошла его бабушка с братом. Они вызвали скорую и пожарных. Затем увидели, что по улице едет бригада медиков на другой вызов и побежали останавливать машину.

Даниил говорит, что примерно через пять минут после того, как он вывел людей, в доме взорвался газовый баллон.

– И вот дядь Миша лежит на снегу – я понимал, что нужно положить человека с ожогами на холодное… Находясь в доме, я не боялся. Страшно стало, когда на свету увидел деда, потому что он сильно обгорел. Двое суток после этого не спал, все он стоял у меня перед глазами, – поделился подросток.

Даниил учится в 7 классе

Сны и подарок от администрации

К сожалению, дедушку спасти не удалось. У бабушки остались ожоги на спине и руках, но она выжила.

В поселке Даниил стал местным героем. Кстати, говорящая фамилия Легкодымов ему досталась от отца. О своей будущей профессии он еще не думал, но вариант стать спасателем не исключает. Хотя увиденное мальчика сильно потрясло. Даниил признается, что иногда ему до сих пор снятся кошмары.

– Снится, что мы с братьями втроем гуляем. Они предложили покупаться – мы идем на речку Ануй. Смотрю на братьев, а у них спина обгорает на солнце. Один из них (тот, который скорую тормозил) прыгает в реку и всплывает сразу. А вода – кипяток. Затем вода начинает переходить из берегов. Бегу до бабушки, садимся на машины, едем до мамы домой. Вижу, что вода в доме уже по колено. Разбиваю окошко, а вся моя семья на втором этаже. Я залезаю и через окно каждого спасаю, – рассказал школьник.

Недавно в школе, где учится Даниил, прошла торжественная линейка, где его лично наградил глава Петропавловского района Сергей Козликин и начальник 47-й пожарной части Сергей Хорошильцев. Помимо благодарственного письма от районной администрации, мальчик получил в подарок велосипед.

Жители Горно-Алтайска спасли на пожаре дедушку, который не мог ходить (подробности)

Взято отсюда

21.03.2024