А что там с яйцами? Amic проверил, дешевеют ли цены на продукт в Барнауле

“Психологическую отметку” в 100 рублей преодолел лишь один магазин и лишь на одну позицию

Фото: unsplash.com

Вчера, 16 января, РИА Новости сообщило, что в России начали дешеветь яйца – местами они преодолели “психологическую отметку” в 100 рублей. Корреспонденты amic.ru прошлись по магазинам Барнаула, чтобы проверить, насколько эта информация применима к алтайской столице.

Яйца в “Марии-Ра” / Фото: amic.ru

Так, в сети “Мария-Ра” яиц дешевле 100 рублей найти не удалось.

Яйца в “Аниксе” / Фото: amic.ru

В “Аниксе” можно найти предложение дешевле 100 рублей – яйца категории C2 с “желтым” ценником продаются по 92 рубля.

Яйца в “Магните” / Фото: amic.ru

В “Магните”, как и в “Марии-Ра”, яиц дешевле 100 рублей не оказалось. При этом яйца категории C0 можно купить всего за 109 рублей.

Яйца в “Магните” / Фото: amic.ru

В “Пятерочке” тоже “психологическую отметку” не преодолели. Яйца C2 там можно купить по 139 рублей, а вот за C0 просят немало – 159 рублей за десяток.

Яйца в “Пятерочке” / Фото: amic.ru

В “Ярче” яйца можно приобрести от 109 до 129 рублей.

В сервисе доставки “Самокат” цены оказались сравнимыми с обычными, магазинными. Причем наиболее крупные яйца C0 можно купить дешевле, чем C1. Вместе с тем шоколадное яйцо “Киндер-Сюрприз” стоит немногим меньше, нежели десяток обычных – 129 рублей.

Напомним, что Госдума планирует обратиться в ФАС, чтобы ведомство провело разбирательство и проверило поставщиков яиц. Если рост цен подтвердится, то парламентарии обратятся к антимонопольщикам с просьбой провести проверку.

новости Локтевский



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