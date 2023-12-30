Где заразиться новогодним настроением. И грустят ли нормальные люди перед Новым годом

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До Нового года осталось чуть больше суток, но праздничное настроение просыпаться не спешит. И выдавливать из себя улыбки, а уж тем более надеяться, что 1 января все беды вдруг закончатся, не нужно – так будет только хуже, предупреждает практикующий психолог и преподаватель АлтГПУ Екатерина Кабанченко. Впрочем, и от праздника отказываться все же не стоит. Почему грустить перед Новым годом – нормально, как разбудить в душе веру в чудо и как правильно ставить цели на следующий год, читайте в нашем материале.

1 Почему люди грустят перед Новым годом

Вокруг бешеный ажиотаж, все знакомые мечутся, пытаясь все успеть. И только у вас нет желания заниматься подготовкой предстоящего праздника. Зато вы думаете: “Со мной что-то не так”. С вами все в порядке, успокаивает психолог. Предновогодняя тоска – обычное явление. И причин у нее довольно много. Но вот эти три – самые распространенные:

1. Ждем кого-то, кто сделает нам праздник

И это самая частая причина предновогоднего сплина, говорит психолог.

“Если брать не конкретно этот год, а сам праздник, то вокруг него всегда волшебная атмосфера. Только когда мы были детьми, ее для нас создавали взрослые: утренники, сказки, сладкие лакомства и спрятанные подарки. Дети вырастают, становятся взрослыми и, оказывается, сами они не умеют создавать эту волшебную атмосферу. Им кажется, что все должно получиться само собой, а на деле нужны усилия и включенность”, – объясняет Кабанченко.

2. Усталость

Мешает почувствовать праздник бешеный ритм, в котором нам приходится жить в конце года. Надо найти подарки, праздничный наряд. А на работе в конце года свои “новогодние традиции”: нужно успеть сдать отчеты, закрыть планы и закончить проекты. Поэтому 31 декабря накопившаяся усталость мешает нам правильно настроиться.

3. Недовольство собой

В конце года мы анализируем прошедшие 12 месяцев. И если вдруг мы не успели или не смогли сделать что-то из намеченных планов, то легко впадаем в уныние. И особенно, когда все вокруг хвастаются в соцсетях своими достижениями.

“Человек сталкивается с ситуацией, когда нужно анализировать и подводить личные итоги: “А что я успел сделать? Я управлял жизнью или жизнь мною управляла? Этот год вообще получился про мои цели или не очень?” Естественно, к Новому году мы все подходим в разных обстоятельствах. Если у тебя что-то не получилось, а вокруг все начинают радоваться и праздновать, несчастье только усиливается”, – подчеркивает психолог.

2 Не падайте духом

Все мы порой спохватываемся что-то делать в последний момент. А кто-то старается успеть исполнить за оставшееся время все намеченные на этот год планы. Но этот “марафон” может обернуться лишь усталостью и разочарованием, предупреждает Кабанченко. По словам специалиста, лучше попробуйте спокойно разобраться в том, почему вы сделали далеко не все из намеченного.

“Важно разделять цели и ценности. И когда какие-то планы не удались, лучше спросить себя, что вообще вы сделали для их достижения. Например, кто-то решил добиться на работе повышения. Да, это не получилось. Но ведь на протяжении года ты был хорошим специалистом. А это уже ценность, за которую надо себя похвалить. Это поддержит вас и поможет не падать духом”, – объясняет психолог.

Специалист утверждает, что если вы увидите свои ценные качества, у вас точно не возникнет неприятного ощущения, что год был прожит зря.

Но самое главное – не нужно во всем винить себя. Не на все вы могли повлиять, подчеркивает эксперт. Например, если вы планировали обязательно съездить отпуск, но какие-либо независящие от вас обстоятельства вам помешали, то и корить себя не из-за чего. И вообще, иногда можно позволить себе такую роскошь, как “сочувствие к самому себе”.

3 Правильно ставьте цели

Ставить себе новые цели в Новый год тоже нужно уметь правильно, отмечает психолог. И самое главное – не нужно быть слишком категоричным.

“Этот год нам хорошо показал, что мы очень многое не контролируем. Поэтому при постановке цели на следующий нужна альтернатива, некая подушка безопасности. Например, вы мечтаете объездить весь мир. Но ведь не факт, что это будет возможно. Поэтому лучше подумайте, что вы можете сделать, чтобы потом достичь цели было проще: выучить языки, подзаработать денег, найти хорошую компанию для путешествий. Даже если в кругосветку в новом году не попадете, у вас не будет чувства, что все провалено”, – советует Кабанченко.

4 Проведите генеральную уборку. В первую очередь – в голове

Самый популярный ритуал, который помогает настроиться на главный праздник года, – это генеральная уборка и избавление от хлама. Многие верят, что вместе с ненужными вещами дом покинут и наболевшие проблемы. Это действительно может помочь, согласна Кабанченко. Вот только уборку тоже нужно проводить правильно. В своей голове.

“Если, выкинув хлам, вы решили, что теперь все старое и плохое останется в прошлом году, а новое, классное и замечательное будет в новом, то вы не правы: ничего не поменяется. Ведь в 00:01 вы будете тем же человеком, что и в 23:59. Поведенческие привычки от боя курантов не меняются. Ритуал нужно рассматривать как анализ прожитого года. В общем, уборка в первую очередь нужна не в доме, а в голове. Если вы весь год много работали и чувствуете, что мало времени уделяли близким, то эту ситуацию никто, кроме вас, не изменит. Так что меняйте. Причем не с 1 января, а как можно раньше”, – объясняет психолог.

А сама генеральная уборка в доме – лишь символ, на котором не нужно зацикливаться. Если у вас много работы или, наоборот, хочется в свободное время отдохнуть (или вы вообще не любите убираться), спешно разгребать завалы на антресолях не нужно. Поверьте: ваша жизнь после этого волшебным образом не изменится.

5 Извлеките уроки

Изменить то, что произошло, мы не в силах. Но мы можем попытаться извлечь уроки на будущее.

“Терять близких – очень больно. Часто мы только в этот момент понимаем, что недостаточно времени уделяли родному человеку. Поэтому, подводя итоги года, нужно обязательно извлекать из прожитого опыта уроки. И начинать нужно здесь и сейчас. Говорите своим родным, как вы их цените, любите. Заботьтесь о них”, – советует специалист.

Психолог напоминает, что есть восполнимые потери, а есть – нет. И если ушедшего из жизни родственника не вернуть, то возможности найти новую работу или дополнительный заработок есть всегда. И страдать из-за сокращения на предприятии не нужно. Ведь Новый год – отличное время, чтобы пробовать новое и искать возможности реализовать себя.

6 Не дайте украсть праздник

“Когда нет привычных торжественных атрибутов, может пропасть ощущение Нового года. Но ведь сам праздник у вас отнять никто не сможет, если вы не позволите. Берите все в свои руки и организовывайте сами.

Например, раньше у людей были традиции самим придумывать игры и сочинять сказки. Родственники собирались вместе и наряжали елку – даже игрушки делали из подручных средств. Такие вещи помогают семье сплотиться. В общении с близкими и кроется секрет праздничного настроения. Никто не мешает вам устроить открытие елки у себя дома и порадовать детей. Кстати, придумывать новые традиции Нового года – тоже отличный вариант поднять себе настроение”, – отмечает Кабанченко.

7 Пять советов психолога, которые помогут разбудить праздничное настроение

Не рассчитывайте, что все проблемы 2023 года исчезнут с боем курантов. Жизнь работает немного иначе. Настройтесь, что трудности в любом случае останутся. Тогда и разочарование вас не постигнет.

Не оглядывайтесь на других и не думайте о том, как “нужно правильно” праздновать Новый год. Делайте все так, как вы сами хотите. И если вам хочется провести торжество без елок и новогоднего поздравления президента – так и сделайте. Если вы чувствуете, что традиционный формат праздника – не для вас, то не нужно пытаться соответствовать каким-то стандартам. Пусть это будет только ваш праздник.

Радуйте себя. Придумайте себе какую-нибудь радость и обязательно ее выполняйте. Это не обязательно что-то нереально крутое. Можно посмотреть свой любимый фильм или встретиться с друзьями. И вы почувствуете, что становитесь счастливее.

Похвалите себя. За все что угодно. Хотя бы за то, что в конце концов смогли пережить этот тяжелый год. И это ведь тоже очень достойный повод для праздника.

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