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А как вы помните фильм «Служебный роман»? С этим тестом справятся только избранные

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А как вы помните фильм «Служебный роман»? С этим тестом справятся только избранные

Как всем известно, труд облагораживает человека, но у нас выдались новогодние каникулы, и мы решили на несколько дней с благородством повременить. Вместо этого лучше пересмотреть старые добрые фильмы — благо их в эти дни на экранах хоть отбавляй. И каждый из них мы помним практически наизусть. Взять тот же «Служебный роман». Уж вы-то наверняка успели выучить его от первых до финальных титров. Правда ведь? Правда?

Взято Источник
03.01.2024

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