Если бы не было статистики, мы бы даже не подозревали, как вы ответите на вопросы

Как всем известно, труд облагораживает человека, но у нас выдались новогодние каникулы, и мы решили на несколько дней с благородством повременить. Вместо этого лучше пересмотреть старые добрые фильмы — благо их в эти дни на экранах хоть отбавляй. И каждый из них мы помним практически наизусть. Взять тот же «Служебный роман». Уж вы-то наверняка успели выучить его от первых до финальных титров. Правда ведь? Правда?

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03.01.2024