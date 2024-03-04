«А следы-то не волчьи». В Алтайском селе бурлят страсти после гибели овец

В гибели животных на Алтае подозревают собак, охраняющих турбазу

По словам хозяйки, с ее собаками тоже занимались кинологи

Жители села Кучерла намерены обратиться в суд с иском к владелице местной турбазы. Напомним, 26 и 27 февраля в этом селе были растерзанные козы и овцы. Вначале речь шла о 19 пострадавших животных, потом количество увеличилось до 63-х.

Как рассказали «Комсомолке» в сельсовете и в полиции, жители решили, что в деревню наведались волки. Но когда на следующий день кровавая резня в загонах повторилась, хозяева пошли по следам, ведущим по свежему снегу. При этом заметили, что следы на волчьи не очень похожи. В итоге дошли до местной турбазы, стоящей на окраине села и охраняемой немецкими овчарками.

После этого была приглашена полиция. На сходе, который недавно прошел в селе, жителям объявили, что на владелицу собак составлен административный протокол, пострадавшим хозяевам предложили обратиться в суд с иском о выплате ущерба. Самой хозяйки овчарок на сходе не было.

– Она объяснила, что на выезде, сама она москвичка, может и в Москве была,- пояснил глава поселения Алексей Алексеев.

Между тем, в одном из комментариев к новости о гибели овец, Снежана Ким написала:

«Я хозяйка собак, о которых идет речь и тот человек, на которого ополчилась вся округа. Прошу обратить внимание на другую сторону медали. Разумеется, дождемся деталей расследования, и если суд постановит выплату компенсации, я это выполню, но прежде мне хотелось бы справедливых сопоставлений фактов».

По словам Снежаны, ее собаки не голодные и в день съедают по кило мяса, купленного у местных хозяев. Плюс каши, витамины, жиры и подкормки. Женщина пишет, что собаки воспитаны кинологами, домашние, воспитанные контактируют с множеством людей много лет.

«Они как и все кучерлинские собаки, содержатся на вольном выгуле, у них есть и всегда был шанс нападать на овец хоть ежедневно», – подчеркивает хозяйка, напоминая, что перед происшествием все собаки деревни несколько ночей отчаянно выли, все это отметили, и мужики говорили: «Скорее всего, волки рядом ».

Снежана ссылается на мнение охотников, сказавших в то утро, что бойню подобную могли устроить только волки.

«Однако, поразмыслив, решили, что можно говорить о собаках, с владельца которых можно взять компенсацию. – подытоживает владелица овчарок. – Раз уже на меня написали множество заявлений, давайте действовать в правовом поле, перестаньте мне угрожать и требовать деньги каждый день, все увеличивая цифру пострадавших овец, к которым уже присоединились прошлогодние бычки и замерзшие в лесу кони и козлята».

– Похожая ситуация у нас была два года назад в Тюнгуре, – заметил глава поселения. – Там тоже были выявлены хозяева. Здесь хозяйка собак, тоже пишет, если суд постановит выплату компенсации, я это выполню.

Ночью собаки пробрались в загоны и задрали скот на Алтае

Взято отсюда

04.03.2024