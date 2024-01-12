В доброй и человечной истории, которая произошла в Волгограде, появилось больше вопросов, чем ответов

В Волгограде в самый разгар морозов местные жители Людмила Сергеева и таксист Рамин Набиев буквально спасли потерявшуюся девочку-первоклассницу, почти час объезжая школы города и наконец передав ее учителям. Но общественность разделилась на два лагеря: многие поддержали поступок женщины и таксиста, назвав их настоящими героями. Другие осудили их за то, что девочку не сдали сразу в полицию. Но еще больше вопросов у горожан к родителям девочки, которые отправили ее одну в школу без телефона. Наши коллеги из V1.RU разбираются, кто прав и виноват и почему история с добрым поступком печально обернулась для ее героев.

«Что это — неудавшееся похищение?»

Утром 10 января, когда на город-герой обрушились тонны снега и трескучий мороз, неравнодушные люди спасли потерявшуюся девочку-первоклашку. Людмила Сергеева и таксист Рамин Набиев довезли ребенка до школы, а после мужчина отвез женщину на работу в другой район, не взяв с нее денег.

Как рассказала V1.RU волгоградка Людмила Сергеева, маленькая девочка случайно перепутала автобусы и не смогла добраться до школы.

— Это чудо какое-то, если честно, — рассказывает Людмила Сергеева. — На часах было 08:00. Я торопилась на работу. На остановке людей было много, но маленькая девочка подошла почему-то именно ко мне. Заплаканная, вся в слезах, от волнения толком не может сказать, что случилось. Говорит мне: «Тетенька, я потерялась». Я сразу не сообразила, что делать. Позвонила 112, а мне никто не отвечает. Девочка замерзла. Я завела ее в цветочный магазин. Телефона у девочки не оказалось, номер мамы она не знает. Ничего другого не придумала, как вызвать такси и поехать с ней вместе искать школу. Если бы не нашли, то поехали бы в полицию.

Женщина, первоклашка и водитель такси колесили по Тракторозаводскому району Волгограда около часа в поисках именно той, нужной и правильной школы.

— Девочка только запомнила, что забор у ее школы синий. Таксист сразу вошел в положение, сказал, что будем искать. Наконец девочка угадала свою школу. Отдали девочку ее учителю. Водитель довез меня до работы. Я приготовила деньги, чтобы заплатить за поездку, а он отказался, представляете? Говорит, что понимает ситуацию и что у него самого трое детей.

В комментариях к материалу о спасении девочки разразились яростные споры о том, что мужчина и женщина повели себя неправильно. Некоторые предположили, что ребенка просто хотели похитить.

— Вместо того чтобы всё же дозвониться до полиции или отвезти в ближайшее отделение, она решила колесить с чужим ребенком по району, — пишут читатели. — Если бы в школе спохватились за это время, позвонили родителям и те сами позвонили в полицию, то женщине могли бы и похищение впаять.

Больше всего вопросов у комментаторов возникло к родителям, которые отправили девочку одну в лютый мороз без телефона на остановку.

— Моей дочке семь. Она еще ни разу не ходила в школу одна, и я не считаю возможным отпускать ее одну. До школы идти почти два километра, ни тротуара, ни нормальной широкой обочины по дороге нет. В целом по городу ситуация с дорогами везде одинакова, — рассказала мать первоклассницы Диана Коржок. — У нас есть возможность отвозить дочку в школу, есть возможность встретить ее. До третьего-четвертого класса я бы не хотела отпускать ее одну. Я понимаю тех родителей, которые отпускают детей одних, но не понимаю их беспечности. Самые дешевые часы с GPS-трекером стоят около 1,5 тысячи рублей, на них можно позвонить. Можно хотя бы проконтролировать, дошел ли семилетний ребенок до школы? Такая беспечность очень пугает. Я понимаю тех родителей, которые живут через дорогу от школы, — два шага, и первоклассник в школе. Да, детям нужно давать самостоятельность, но не в таких вопросах, когда один поход до школы может стоить ребенку жизни и здоровья.

«Люди всегда найдут за что упрекнуть»

Многие упрекнули таксиста и женщину за то, что те не посмотрели в дневник девочки, где должны быть прописаны адрес школы, номера и данные родителей. Однако Рамин Набиев признаётся, что вспомнил об этом только после того, как девочку отдали учителю. По его словам, в тот момент растерялся даже он.

— Вы меня сейчас сделаете героем. Не надо. Я не этого хотел, — скромно говорит мужчина. — Видите, сделал добро, а сколько негатива получил. О дневнике я уже потом вспомнил. Всё было неожиданно, резко и нервно. Нам было важно девочку до школы довезти целой и невредимой. По ее рассказу, она недалеко от остановки живет, но растерялась и села не в тот автобус. Я сначала предложил в полицию отвезти, но Людмила сказала, что приблизительно знает, о какой школе идет речь. Если со школой не получилось бы, то отвезли бы в полицию, конечно. Так в полиции на наш звонок никто не ответил. Линия занята.

«Какой дневник? У меня нет детей — я растерялась»

Людмила Сергеева, к которой подошла заплаканная девочка, рассказала, что в состоянии паники и растерянности не сообразила, на какой остановке находится школа. По ее словам, она несколько раз спрашивала у людей, которых было очень много, но никто не помог ей ни словом, ни действием.

— Я только хотела поблагодарить водителя, что он помог. А люди называют нас глупыми, что мы не посмотрели в дневник, — говорит женщина. — У меня детей нет, я знать не знаю, что там должно быть написано. Сейчас будут вопросы к семье, к родителям — а вдруг из-за нас у них появятся проблемы? На остановке было много людей. Я одного спросила, где это школа находится, другую спросила — никто не ответил. Оказалось, что раньше это школа была № 12, поэтому и остановка так называется, а сейчас ее переименовали в школу № 3.

«До полиции не дозвонились? У нас это норма»

Известный юрист, последний избранный народом глава администрации Волгограда Роман Гребенников рассказал, что в этой ситуации люди поступили правильно не только по-человечески, но и с точки зрения закона.

— Было бы лучше, если бы девочка замерзла или ее подхватили какие-нибудь преступники, да? — спрашивает Роман Гребенников. — Всем критикам и болтунам, которые начинают нагонять жути и упрекать эту женщину с мужчиной, хочется задать вопрос: «А что сделали вы?» Если ничего, кроме пустой болтовни в социальных сетях, то лучше закройте рот и помолчите. Неприятно, что полиция не брала трубки. Это имеет место. Особенно часто бывает, что невозможно дозвониться до судебных приставов, до других государственных органов. Некоторые чиновники специально кладут трубки, чтобы телефон постоянно был занят.

Надо упрекнуть родителей, что семилетку отправили без контроля и телефона в мороз на остановку, — рассуждает Роман Гребенников. — Случиться могло всё что угодно. Автобус мог уехать раньше времени, например. У нас областные власти отвратительно организовали автобусные сообщения. То отменяют маршруты, то автобусы не выходят.

«У ребенка может быть психологическая травма»

Психолог, доцент кафедры общей и клинической психологии ВолгГМУ Валентина Болучевская объяснила, что в похожих случаях взрослым важно найти подход к ребенку и не сделать его виноватым, иначе он легко сможет получить психологическую травму.

— С детьми нужно быть максимально осторожными, — говорит психолог. — Ребенка важно было не напугать. Не смотреть на него сверху. Нужно встать с ребенком на один пространственный уровень, разговаривать с ним глаза в глаза. Присесть, представиться, уточнить, что случилось. Если не удалось дозвониться до полиции, можно было позвонить в поисковые отряды, которые реагируют быстрее и знают, что делать в таких случаях. Родителям однозначно нужно было проводить девочку до остановки и посадить ее в нужный автобус, а перед этим провести беседу. В первом классе ребенок должен точно и правильно называть свои Ф. И. О. и родителей. У него должны быть с собой дневник, блокнот или памятка, где прописан точный адрес проживания, номера телефонов. Наверняка у девочки были мысли: «А как на это отреагируют родители, а меня будут ругать за то, что я потерялась?» Нельзя этого допустить. Главное, что люди не бросили ребенка. Было бы гораздо хуже, если бы ее оставили одну на морозе. Не дозвонившись до полиции, женщина могла спокойно отправиться по своим делам. С психологической точки зрения они всё сделали совершенно правильно.

«Девочки могли ведь и домогаться»

Учитель начальных классов одного из крупных и известных лицеев Волгограда рассказала, что за 29 лет работы ни разу не сталкивалась с подобными случаями. По ее словам, родители первоклашек должны лично отдавать детей в руки педагогам. Почему сотрудники школы не насторожились, что девочку привели незнакомые люди, — большой вопрос.

— В этой ситуации однозначно виноваты родители. Они должны доставить ребенка до места обучения и передать учителю, — рассказывает педагог. — Женщина не имела права сажать чужого ребенка в такси. Ее и водителя могли обвинить в домогательстве или похищении. Нужно было вызвать полицию и органы опеки. Почему учителя не насторожились, что ребенка им привезли чужие люди, непонятно. Обязанность классного руководителя — сообщить о проблеме директору, завучу, психологу, социальному педагогу. Скорее всего, девочка из неблагополучной семьи. Отправить первоклашку одну на транспорте в школу — это вопиющий случай.

Директор школы, где учится девочка, Светлана Прохорова рассказала, что в курсе этой ситуации, однако от комментариев отказалась, уточнив, что на вопросы журналистов будет отвечать только через администрацию города. Дозвониться до председателя комитета по образованию Ирины Радченко корреспондентам V1.RU не удалось.

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Взято Источник

12.01.2024