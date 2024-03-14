В этом году второй шанс получат все ученики

14 марта 2024, 12:0689Написать комментарий

В этом году в Алтайском крае ЕГЭ сдают 9,5 тысячи школьников. Почти всех уже допустили к экзамену. Остальные должны успеть до 10 апреля. Об этом предупредила на пресс-конференции замминистра образования и науки региона Лариса Терновая.

По ее словам, алтайские ученики выбирают чаще всего четыре экзамена: обществознание, информатику, биологию и профильную математику.

В этом году ЕГЭ пройдет с 23 мая по 1 июля. Резервные дни: с 20 июня по 1 июля. Прийти на экзамен еще раз смогут те, кто не набрал минимальный балл по предмету.

Кроме того, чиновница рассказала, что в этом году пересдать один предмет на выбор (кроме русского языка и базовой математики) сможет любой выпускник. Об этом в послании Федеральному собранию говорил президент Путин. Точных указаний от федеральных ведомств в регион еще не поступало. Не исключено, говорит Терновая, что в таком случае первый результат аннулируется:

— Будем надеяться, что все-таки зафиксируется больший результат. Но пока ждем разъяснений. Хотелось бы все-таки, раз это первый год с таким нововведением, результат был в пользу ребенка.

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Взято Источник

14.03.2024