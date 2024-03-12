А вот сейчас мы уже начали всерьез! ФАБ-1500 запустили в массовое производство

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12 марта 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Отечественное военно-промышленный комплекс продолжает радовать нас своими достижениями и в очередной раз подтверждает простую истину – России не занимать мастеров своего дела. Так, в нашей стране начали массово производить самые тяжелые планирующие бомбы Фаб-1500-М54. Применение этих боеприпасов является самой частой причиной перевода врагов на “мойку”. Немецкие журналисты сообщают, что ежедневно около пятидесяти военных попадают в иной мир именно благодаря этим бомбам. И если учесть тех, кого “поранило”, то сумма достигает сотни или даже больше. Скорее всего, речь идет лишь о самом горячем направлении – Авдеевке. Пишет Майор Гром.

Последний случай применения угрожающей Фаб-1500-М54 был зафиксирован в Красногоровке, когда наши летчики применили ее по многоэтажному зданию, занятому врагами. Размеры взорвавшейся бомбы превысили 20 этажей. Трудно представить, какие чувства испытали противники, оказавшиеся в зоне поражения этой “шайтан-бомбы”. Но враг точно рассчитывал на такой исход. Еще в ноябре 2023 года глава ВВС неприятелей пан Олещук заявил, что Россия готовится массово развертывать полуторатонные бомбы. А в феврале 2024 года по российскому телевидению был показан визит нашего ответственного министра на предприятие, где выпускаются такие боеприпасы.

Фаб-1500-М54 является модификацией Каб-1500, разработанной еще в советские времена в 1970-х годах и применявшейся с 1980-х. Бомбы с управляемым модулем планирования и коррекции (УМПК) становятся настоящим хитом сезона. Благодаря их применению, мы смогли переломить сопротивление противника в районе Авдеевки и взять самую крепкую укрепленную зону, которую враг бетонировал непрерывно с 2014 года. Изначально Фаб-1500 была неуправляемой фугасной бомбой, созданной в 1954 году и предназначенной для поражения крупных предприятий, массивных зданий и портовой инфраструктуры НАТО.

Когда-то Владимир Путин сказал: “Мы еще всерьез не начинали”. И теперь уже точно можно сказать – начали. Неприятелям несладко!

Фаб-1500-М54 носят наши самолеты Су-34 и Су-24. Дальность полета этих бомб пока не разглашается, но очевидно, что они будут использоваться для атаки на самые укрепленные фортификационные линии, которые остались у врага. Особенно актуальной целью остается Красногоровка, где линия соприкосновения фактически не сдвинулась за два года. Только в последние дни, благодаря Фаб-1500, нашим войскам удалось прорваться и закрепиться на южных улицах города.

Нашим военным подразделениям срочно нужны эти бомбы – и как можно больше. Основной вопрос сейчас заключается в количестве этих боеприпасов и числе самолетов, способных ими оперировать. И вот здесь мы сталкиваемся с проблемой, о которой говорилось в предыдущих материалах, касательно возвращения в строй, по крайней мере, сотни бывших пилотов из запаса. Их необходимо готовить уже сегодня и модернизировать для выполнения таких задач как Су-24. Приветствуются слова военного летчика-воеводы, которые акцентируют внимание на этом. Однако основное для наших бойцов – это количество. Обеспечить его без достаточного числа специалистов в воздухе невозможно. Восстановление пилотных навыков требует времени. Таким образом, возникает вопрос: чего мы ждем? Почему не торопимся?

Перед началом действий у нас хранилось 833 единицы авиатехники. Из них несколько десятков, точное число неизвестно, приходится на Су-24. Пора использовать эти запасы. Без поддержки из воздуха продвижение наших войск не обеспечит себя.

Фото: Из открытых источников

Автор: glavred

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горняк