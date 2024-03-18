А Вы уверены, что у Вас нет сахарного диабета?

Считается, что сахарный диабет развивается у тех, кто употребляет много сладкого. На самом деле это гораздо более сложная патология, которая лишь отчасти зависит от питания и может развиться у любого человека. Сахарный диабет – это нарушение обмена веществ, характеризующееся повышением содержания сахара (глюкозы) в крови. Заболевание возникает в результате дефектов выработки инсулина, дефекта действия инсулина или обоих этих факторов. Избыток глюкозы обладает токсическим действием и разрушает стенки кровеносных сосудов, нервные волокна и внутренние органы. Сахарный диабет развивается по разным причинам. Некоторые типы болезни имеют генетическое происхождение, другие — связаны с образом жизни или факторами среды. Без лечения избыток глюкозы может привести к ухудшению функции почек, сердца, нервных клеток. Факторами риска развития сахарного диабета могут быть: наследственность, избыточный вес, некоторые вирусные инфекции (например, краснуха, инфекционный мононуклеоз), артериальная гипертензия, возраст старше 45 лет и др. Общие симптомы сахарного диабета: слабость, постоянное сильное чувство голода, дермопатия, кожный зуд, сухость во рту, слабость, онемение пальцев, черный акантоз (потемнение локтей, складок кожи) и др. С 19 по 22 марта 2024 года специалисты Краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики приглашают жителей и гостей Барнаула пройти профилактическое обследование и узнать уровень глюкозы и холестерина в крови, антропометрические показатели тела, внутриглазное и артериальное давление, мышечную силу рук, содержание угарного газа в выдыхаемом воздухе, проверить работу сердца, функциональные показатели легких, процентное соотношение жировой и мышечной тканей в организме. После проведения обследования каждый обратившийся получит консультацию врача (терапевта, педиатра, врача общей практики). Обследование проводится в рамках государственных гарантий (бесплатно). При себе необходимо иметь паспорт, полис ИМС, СНИЛС. Адрес: г. Барнаул, ул. Ползунова, д. 23. Предварительная запись по телефону: 8(3852)63-18-43 или на портале Госуслуги

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