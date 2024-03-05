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Абхазия вводит новые правила для российских туристов

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Абхазия вводит новые правила для российских туристов

Фото: Олеся Веселкова/"Толк"

Новые правила коснутся въезда в Абхазию детей до 14 лет, а также правил нахождения в общественных местах. Кроме того, введен запрет на ввоз электронных сигарет

В Абхазии ввели новые правила для российских туристов. Среди них есть обязательные документы, запрет на ввоз предметов и новые штрафы, сообщает Pravda.ru .

  • Для въезда детей в возрасте до 14 лет требуется документ, которые удостоверяет их гражданство РФ, а также свидетельство о рождении с указанием национальности или паспорт одного из родителей.
  • Введен запрет на ввоз и оборот электронных сигарет и вейпов. За их использование грозит штраф до 6 тысяч рублей.
  • Установлен запрет на нахождение в общественных местах без одежды или в купальниках. Штраф – до 6 тысяч рублей.
  • Введен единый билет для туристов на сезон 2024 года. Он позволяет перемещаться между пятью городами Абхазии и уже доступен для приобретения.

    • Напомним, что с 1 марта этого года в России детей младше 14 лет перестали пускать через границу без документов или отметки, которые подтверждают российское гражданство. Правило действует на границах с Киргизией, Белоруссией, Казахстаном, Южной Осетией и Абхазией.

    Взято отсюда.

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