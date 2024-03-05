Абхазия вводит новые правила для российских туристов

Фото: Олеся Веселкова/"Толк"
Новые правила коснутся въезда в Абхазию детей до 14 лет, а также правил нахождения в общественных местах. Кроме того, введен запрет на ввоз электронных сигарет
В Абхазии ввели новые правила для российских туристов. Среди них есть обязательные документы, запрет на ввоз предметов и новые штрафы, сообщает Pravda.ru .
Напомним, что с 1 марта этого года в России детей младше 14 лет перестали пускать через границу без документов или отметки, которые подтверждают российское гражданство. Правило действует на границах с Киргизией, Белоруссией, Казахстаном, Южной Осетией и Абхазией.
Взято отсюда.
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