Абхазия доигралась: прощать неуважение Россия больше не намерена

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09 марта 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Недавно Абхазию признали опасной для туризма. Однако это не связано с туристическими возможностями местности, так как ее пляжи и природа остаются прекрасными. Опасность для путешественников представляют местные жители, которые совершают преступления и несмотря на это, к ним относятся снисходительно.

Абхазия является буферной зоной между Россией и Грузией, однако это не уменьшает политических напряжений между двумя государствами, а наоборот, скорее усугубляет. Грузины не любят русских за их поддержку абхазов, русские испытывают неприязнь к грузинам из-за враждебного отношения к абхазам, абхазы же недовольны всеми: русскими из-за недостаточного финансирования, грузинами – из-за претензий на их территорию.

Если бы Абхазия была полезна для России, возможно, к ней было бы меньше вопросов. Большинство туристов привлекает абхазская природа, которая действительно безупречна, но вопрос в том, насколько она абхазская.

Вернемся к основной теме – почему Абхазию признали опасной для туризма? Одной из причин является почти легализованная преступность. Недавно, местный житель, который в 2019 году совершил тяжкое преступление в отношении российской туристки, вышел на свободу после смягчения приговора верховным судом. Шла речь о жестоком изнасиловании и ограблении.

Естественно, российское Министерство иностранных дел возмутилось случившимся, и в результате, Абхазия получила статус опасной для посещения. Однако наказание все еще не суровое: просто не рекомендуется туристам посещать республику. По материалам издания “Царьград”.

Фото: sparklogic.ru

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Автор: vizitka01

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