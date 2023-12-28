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«Абитуриент – 2024»: современный формат встречи

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«Абитуриент – 2024»: современный формат встречи

Обучающиеся 11 «А», 10 «Б» классов МБОУ СОШ №131 г. Новосибирска накануне Нового 2024 года встретились с преподавателями и студентами выпускного курса кафедры библиотековедения и информационных технологий.

Профориентационная встреча в режиме онлайн со школьниками  г. Новосибирска состоялась  по инициативе преподавателей кафедры библиотековедения и информационных технологий кандидата педагогических наук, доцента Е. В. Балашовой; кандидата исторических наук, доцента Ю.А. Черниенко.

Елена  Васильевна Балашова и Юлия Александровна Черниенко представили факультеты Алтайского государственного института культуры и направление «Библиотечно-информационная деятельность», профили «Цифровые технологии в библиотечно-информационной деятельности», «Менеджмент библиотечно-информационной деятельности», «Библиотечно-информационное обеспечение потребителей информации».

Студенты профиля «Менеджмент библиотечно-информационной деятельности» Лукьянова Юлия, Ансимова Алина и Борзенкова Алтынай представили промо-ролики о профессии «библиотекарь» и дополнили их увлекательными рассказами о своем выборе профессии.

Встреча вызвала большой интерес у старшеклассников, было много уточняющих вопросов по правилам поступления, особенностям обучения в АГИК и, конкретно, по направлению «библиотечно-информационная деятельность».

Кафедра библиотековедения и информационных технологий благодарит за помощь в организации и проведении профориентационной встречи сотрудников филиала «Библиотека им. А. В. Луначарского» МБУК «ЦБС Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам г. Новосибирска» Лебедеву Лидию Владимировну, Зейбель Марину Павловну, Нарыгину Александру Сергеевну, Чунзе Галину Константиновну и учителя русского языка и литературы МБОУ СОШ №131 Мироненко Татьяну Николаевну.

Взято отсюда.

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